A FIFA vezére örülne, ha Izrael az Egyesült Arab Emírségekkel közösen rendezné a 2030-as vb-t

Gianni Infantino, a FIFA elnöke azt javasolta, hogy Izrael az Egyesült Arab Emírségekkel közösen pályázzon a 2030-as futball-világbajnokság rendezési jogáért. Infantino elmondta, hogy számos tárgyaláson vannak túl ennek lehetőségéről, és ha az Emírségekkel nem is jönne össze, jó ötletnek tartaná, ha Izrael valamelyik olyan arab országgal közösen pályázna, amellyel nemrég rendezték a viszonyukat. Izrael tavaly az Emírségeken kívül Bahreinnel, Szudánnal és Marokkóval vette fel újra a diplomáciai kapcsolatot.

A Jerusalem Post ellentmondásos megítélésű konferenciáján arra biztatta Tel Avivot, hogy „legyenek víziói, álmai és ambíciói” a sportesemény rendezésével kapcsolatban.

Gianni Infantino Fotó: CYRIL NDEGEYA/AFP

Infantino a tervek szerint a Palesztin Futballszövetség (PFA) elnökével, Dzsibril Radzsubbal is tárgyalt volna, de Radzsub lemondta a találkozót, miután kiderült, hogy a FIFA-vezér ott volt a konferencián.



„Sajnálattal értesültünk arról, hogy Gianni Infantino részt vett az eseményen az úgynevezett Tolerancia Múzeumában, melyet a M'manullah iszlám temetőre építettek. Ez Jeruzsálem legrégebbi muszlim temetője, amely a 11. századból származik” - közölte a PFA. A szövetség úgy véli, hogy Infantino szereplése teljesen szembemegy a vallási tolerancia és a békés együttélés értékeivel, melyeket a FIFA alapszabálya is támogat. (The New Arab)