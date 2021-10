A macskáját és a szüleit féltette a tatai jelölt, akit Márki-Zay szerint megzsarolt a DK

A szerdai miniszterelnöki-vitában Márki-Zay Péter Popovics Juditot nevezte meg mint olyan jelöltet, aki az első fordulóban konkrét fenyegetést kapott a DK-tól, hogy visszalépjen. A tévés vita közben a tatai politikus az oldalán is megerősítette: „Márki-Zay Péter igazat mondott, engem is megzsarolt a DK!” Majd a Partizán élő műsorában Popovics arról beszélt, hogy idén februárban civil jelöltként jelentkezett be az előválasztásra abban a Komárom-Esztergom megye 1-es választókörzetben, ahol egyébként a DK-s Konczer Erik és az MSZP-s Gurmai Zita indult egymás ellen. Ezután a nyáron Tatabánya DK-s alpolgármestere, Lusztig Péter elhívta kávézni, ahol megkérte, ne zavarogjon civilként, függetlenként a választáson, jobb lenne, ha inkább a családi életével foglalkozna. Elmondása szerint még egy államtitkári pozíciót is belengettek neki, ha belemegy az alkuba. Popovics azt mondta, hogy ez sem erkölcsileg, sem etikailag sem volt neki elfogadható.

Majd arról kezdett beszélni, hogy később azzal fenyegették, hogy felhúzzák a kerítésre a macskáját, illetve az idős szülei és a gyerekei is szóba kerültek. Ezekre ugyanakkor nincsenek tanúi, de szerinte a fenyegetések Lusztighoz köthetőek.

Később arról beszélt, Lusztig Pétertől nem életveszélyes fenyegetéseket kapott, az alpolgármester csak azt mondta neki, nehézségei lesznek, mert idősek a szülei, vannak állatai, akiket szeret, vannak fiai, ezért nem kellene ebbe belemennie. „Nyilván ez nem úgy hangzott el, hogy akkor most, holnap sortűz alá veszik a családomat” - tette hozzá.

Popovics beszélt arról is, hogy szerinte személyesen Gyurcsány Ferenc akadályozta meg, hogy bármelyik párttól is befogadó nyilatkozatot kapjon, ezért nem tudott elindulni az előválasztáson. Popovics azt mondta, hogy az elhangzottakról, tájékoztatta a Momentum akkori elnökét, Fekete-Győr Andrást is.