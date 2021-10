Dobrev–Márki-Zay-vita: Egymásnak mentek azért, hogy ki tudja megvalósítani azt, amiben egyetértenek

„Péter, nem mondasz igazat”

- kezdte első megszólalását az RTL Klubon rendezett miniszterelnök-jelölti vitán szerda este Dobrev Klára, és addigra már túl voltunk azon, hogy Márki-Zay Péter megnevezett egy konkrét politikust, Popovics Juditot, mint olyat, akit szerinte megzsarolt a DK.

Az első negyedóra sistergős feszültségben telt, ami egyáltalán nem volt meglepő az elmúlt napok kampányhangulata után. Dobrev Klára elmondta, hogy:



nem tartja alkalmasnak Márki-Zay Pétert a miniszterelnök-jelölti posztra,

szerinte nincs meg a „mentális felkészültsége”,

Donald Trumphoz hasonlította,

azt mondta, szerinte bomlasztja az ellenzéki összefogást,

és ámokfutásnak tartja, amit az elmúlt napokban művelt.

Márki-Zay Péter ezzel szemben elmondta, hogy

személyeskedő hazugságokat terjesztenek róla,

a DK pedig politikusokat zsarol.

Hogy milyen kiélezetté vált a verseny, azt jól mutatta, hogy Dobrev már nem tudott úgy viselkedni, mint a korábbi vitákon, ahol vezető pozíciója tudatában nem kellett támadnia a többieket. Most nekiment Márki-Zaynak, majd igyekezett bizonygatni a nézőknek, hogy ő az ellenzék összetartásának záloga.

A feszült blokkot végül kézfogással zárták, és megállapodtak, hogy mégis lesz közös nyilatkozat arról, hogy nem mocskolják egymást.

Vagyis a vita éppen fordított ívet írt le a legtöbb hasonló eseményhez képest. A közéleti vitákon jellemzően óvatosabban indítanak a felek, és akkor növekszik a feszültség, amikor már belemelegedtek. Itt viszont, miután túl voltak a hatalomtechnikai ütközeten, kiderült, hogy a tartalmi kérdésekben nincs óriási ellentét közöttük.

A műsor első részében a műsorvezető által felvetett témákban semmiképp nem volt - egymásra licitálva lépnének fel a fideszes korrupcióval szemben, és mindketten azon a véleményen vannak, hogy ki lehet mondani a fideszes alaptörvény érvénytelenségét, mert az a Fidesz kizárólagos hatalmát szolgálja. Alkotmányügyben éppen Karácsony Gergely képviselt szelídebb álláspontot, de ő már visszalépett. Mindketten utánamennének azoknak a családtagoknak is, akiknek a nevére közvagyonból származó javakat írtak - az olasz maffiával szembeni fellépéssel és Romániával példálóztak. Márki-Zay Péter természetesen többször is elmondta, hogy a 2010 előtti korrupciós ügyeket is elszámoltatná (felhozta példának az OLAF jelentését a négyes metróról) - Dobrev Klára viszont nem igazán vette fel a kesztyűt, és nem állt bele abba, hogy Gyurcsány Ferenc kormányzásának korszakát védje, így ebből nem alakult ki érdemi összecsapás.

A műsor első fele így egymással lényegében egyetértő emberek kőkemény csatáját hozta. A vita azon van, hogyan lehet leváltani a Fideszt - és Márki-Zay szerint Dobrev vezetésével nem lehet.

Nem lehet ígérgetni vs. elég átcsoportosítani

Az adás második felében előjöttek olyan témák, ahol a két jelölt közötti ellentétek jobban kijöhettek volna - adórendszer, szociálpolitika, oktatás és egészségügy. A béremeléseknél el is hangzott, hogy Márki-Zay nem tud „populista ígéreteket” tenni, mert szerinte nem lesz olyan helyzetben az államháztartás, miután a Fidesz kiüríti a kasszát, hogy ilyeneket felelősen meg lehessen tenni. Dobrev Klára szerint ugyanakkor ez nem felelőtlen, mert költségvetési átcsoportosítással meg lehet oldani a béremeléseket. Később Márki-Zay maga is elmondta, hogy a tanárok, rendőrök és egészségügyi szakdolgozók bérét ő is emelné.

Márki-Zay ragaszkodik ahhoz, hogy adóemelésről ne beszéljen az ellenzék, Dobrev Klára szerint az egykulcsos adót meg kell szüntetni. Az euró bevezetésének feltételeit mindketten teljesítenék 2026-ra. A családtámogatási rendszert pedig megtartanák, bár Dobrev Klára szerint nincs ok dicsérni a csok-ot, amit a családok nagy része nem vehet igénybe.



Felmerült a nők helyzete, és hogy Márki-Zay hogy értette, amikor azt mondta, Dobrev Klára „nő létére” kiemelkedő eredményt ért el az előválasztáson. Erre még Dobrev is azt mondta, nem feltételezi, hogy rossz szándékból mondta ezt, inkább azt gondolja, hogy rossz beidegződések miatt. Márki-Zay szerint ugyanakkor arra utalt a megjegyzéssel, hogy Magyarországon ezen a téren már nem jelent hátrányt nőnek lenni - és ugyan hozzátette, hogy sok más téren igen, de Dobrev ezen a ponton sóhajtott, és azt mondta, inkább menjenek tovább.

A műsor végén előkerülő zöldpolitikai blokkban érdemi különbség nem volt a jelöltek között - Márki-Zay szerint igenis meg lehet hozni népszerűtlen intézkedéseket jó célok érdekében, példának hozta, hogy a Fidesz-kormány alatt betiltották a dohányzást a vendéglátóhelyeken.

Tapasztalat vs. fideszes szüleiket győzködő fiatalok

A zárszóban Dobrev Klára a politikai tapasztalataira hivatkozva kért felhatalmazást, és azt mondta, ő tudná egyben tartani az ellenzéki pártokat, illetve hogy 12 év jobboldal után baloldali politika kell. Márki-Zay ezzel szemben azzal érvelt, mögötte a „tiszták koalíciója” áll, és sok fiatal támogatja, akik a fideszes szüleiket is meggyőzik.

Ezek az ellentétek a műsor elejének villongásaihoz képest már csendes lecsengésnek tűntek. Csütörtökön még egyszer találkoznak a jelöltek a Greenpeace által szervezett klímabeszélgetésen. A szavazás még három napig tart, aztán jövő héttől elvileg együtt kellene dolgozniuk az ellenzéki összefogásban, bármelyikük is nyer.