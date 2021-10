Már másfél éve kiderült, hogy pompomlányok félmeztelen fotóit küldözgette másoknak, de csak most távozott posztjáról az NFL egyik edzője

Az NFL-nél, vagyis az amerikai profi futball ligánál dolgozó hivatásos szurkolólányok felszólították az NFL-t, hogy hozzák nyilvánosságra az NFL munkahelyi kultúráját vizsgáló jelentésüket, miután a napokban kiszivárgott emailek szerint az NFL vezetői a pompomlányokról készült meztelen fotókat küldözgettek egymásnak.

A kiszivárgott levelezésekről a New York Times írt, a cikk szerint Jon Gruden, a Las Vegas Raiders edzője a washingtoni futballcsapat akkori igazgatójának, Bruce Allennek és más férfiaknak is küldött fotókat a szurkolólányokról. Gruden azóta lemondott posztjáról.

Jon Gruden Fotó: ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

Az elmúlt években a Washingtont és a Raiderst is beperelték a csapatok hivatásos pompomlányai: a Raiderst azért, mert nem fizettek még csak minimálbért sem a szurkolólányoknak, a washingtoni csapatot pedig azért, mert állítólag egy pompomlány-fotózáson készült, cenzúrázatlan videót küldtek el a vezetőségnek. A tízperces videó egy fürdőruhás fotózáson készült, a felvételek nagyrészén pedig átöltözés közben lehet látni a pompomlányokat. Az összevágott, állítólag külön kérésre készült felvételt végül a csapat tulajdonosa, Daniel Snyder kapta meg, aki tagadta a vádakat.

A Raiders edzője, Jon Gruden azután lépett vissza, hogy a New York Times megírta, az NFL tisztviselői egy munkahelyi visszaélésekkel kapcsolatos belső vizsgálat során megállapították, hogy Grudennek az elmúlt évek alatt többször is voltak nőgyűlölő és homofób megjegyzései. A Times szerint a kiszivárgott emailek alapján Grudennek nem tetszett, hogy már nők is lehetnek játékvezetők, ahogy azt sem tolerálta, hogy egy meleg játékost draftoltak. Gruden a Bruce Allennek küldött leveleiben az NFL biztosát, Roger Goodellt „köcsögnek” és „tudatlan, futballellenes puncinak” nevezte, hozzátéve, hogy szerinte Goodellnek nem kellett volna nyomást gyakorolnia Jeff Fisherre, hogy „buzikat” draftoljon, utalva ezzel Michael Samre, a csapat 2014-ben kiválasztott meleg játékosára.

De a New York Times cikke szerint Gruden nemcsak homofób kirohanásokat tett, hanem olyan fotókat osztott meg más férfiakkal, amiken a washingtoni csapat két pompomlánya félmeztelenül látható.

A Las Vegas Raiders hivatásos szurkolócsapata Fotó: CHRISTIAN PETERSEN/Getty Images via AFP

Az NFL vizsgálata 2020 júliusában zárult egy 10 millió dolláros bírsággal a Las Vegas Raiders ellen, a liga szóvivője az emailekről azt mondta, azok „megdöbbentőek, visszataszítóak és teljes mértékben ellentétesek az NFL értékrendjével”. A jelentést azonban soha nem hozták nyilvánosságra, de még a panaszt tevők számára sem. Így történhetett meg az, hogy az egymásnak küldözgetett félmeztelen fotókról a hivatásos szurkolólányok csak most, hónapokkal később, a sajtóból értesültek.

„Rossz látni az újabb bizonyítékokat, hogy kizsákmányolják és megsértik ezeket a szurkolólányokat, akikkel szorosan együtt dolgoztam” – mondta a Daily Beastnek Melanie Coburn, aki korábban a Washingtonnál volt pompomlány, majd később a csapat marketingigazgatójaként dolgozott. Arról is beszélt, hogy sok nő a korábban kiszivárgott videófelvételek miatt titoktartási szerződést írt alá, így most fel sem szólalhatnak a vizsgálat során átnézett emailek közt talált fotók miatt.

Coburn még hónapokkal a vizsgálat lezárása előtt, 2020 februárjában indított petíciót, hogy az NFL hozza nyilvánosságra a jelentését, és állítsák vissza az eredeti pompomlány-csapatot, amit a megegyezés után egy koedukált tánccsoporttá alakítottak. A Gruden visszalépése utáni napon Coburn megismételte felhívását, amit kedd estig több mint 39 ezren írtak alá. A Beastnek úgy fogalmazott, „tudom, hogy még sok minden van ott, ahonnan ezek az emailek származnak”.

Csatlakozott Coburnhöz a Raiders egy korábbi pompomlánya, Lacy Thibodeaux-Fields is, aki 2014-ben perelte be a Raiderst az alacsony bérezése miatt. Akkor annak hatására pompomlányok tömegei indítottak országszerte hasonló pereket. Thibodeaux-Fields a Beastnek azt mondta, a legutóbbi email-botrány csak egy újabb bizonyítéka az NFL „nőgyűlölő, rasszista és szexista kultúrájának”. Szerinte „mindenki, aki fizet és aki támogatja az NFL-t, megérdemli, hogy tudja, mit támogat, hogy milyen emberek vezetik a ligát”.

Hasonló vádak érték korábban a washingtoni csapatot is, 2018-ban a korábbi vezető, Dennis Greene le is mondott, miután kiderült, hogy a csapat támogatóitól öltönyökre szerzett pénzt valójában a pompomlányok meztelen fotózására költötte. A csapatnál dolgozó öt pompomlány a New York Timesnak akkor elmondta, hogy arra is kötelezték őket, hogy gyakorlatilag escortként kísérgessenek férfiakat éjszakai klubokba.

Fotó: ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

A Beastnek nyilatkozó Candass Correll, aki 2016-tól 2021-ig szurkolt a washingtoni csapatnak, azt mondta, frusztrálta, hogy a hasonló incidensek, mintha mindig a háttérbe szorulnának a rasszista vagy homofób vádak mögött az NFL-ben. Ő is azt mondta, hogy ha a New York Times nem írja meg a cikkében, ők sem tudják meg soha, hogy a vezetőség milyen képeket küldözgetett róluk egymásnak. Szerinte a nők problémái az NFL-ben egyszerűen „nem élveznek prioritást, vagy őszintén szólva nem tekintik azokat problémának, és egyszerűen a szőnyeg alá söprik azokat”. A Daily Beast szerint a 2020-as vizsgálatra sokan egyfajta megoldásként tekintettek, miután annak lezártakor az NFL közölte, hogy a jövőben sokszínűbb munkaerőt alkalmaznak, illetve külön HR-csapatot, akik kizárólag a szurkolócsapattal foglalkoznak, és rendszeres tréningeket tartanak majd. Mindezt azután sikerült bejelenteniük, hogy a vizsgálat során kiderült, az NFL-nél „gyakran előfordult zaklatás és megfélemlítés”, és számos női alkalmazott számolt be szexuális zaklatásról, illetve arról, hogy „munkahelyükön a tisztelet általános hiányát tapasztalták”.

Az NFL egyelőre nem jelezte, hogy nyilvánosságra hozzák-e a közel másfél évvel készített jelentést, és ha igen, mikor.

(Nagy kép: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)