Márki-Zay: Gyurcsány Ferenc vétózta meg, hogy ott legyek a hatpárti egyeztetéseken

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltet kedden kérdeztük a Dobrev Klárával vívott előválasztási küzdelméről. Elmondta, hogy

szerinte is túl durva lett a kampány, de ez a DK hibája;

tud olyan polgármesterről, akit megzsaroltak, hogy elveszti a többségét a közgyűlésben, ha nem támogatja Dobrev Klárát;

szerinte Karácsony kilépett a pártok árnyékából, és ez a legnagyobb hőstette;

a kampányának irányáról egyedül dönt, nincs olyan kitüntetett személy, akire mindig hallgat;

segített már annyit az összes ellenzéki pártnak, hogy ez alapja legyen a jó együttműködésnek velük;

és jó alap erre szerinte az is, hogy az elmúlt négy év hat miniszterelnök-jelöltje támogatja.

Sokkal durvább a kampány az előválasztás második fordulójában, mint az elsőben volt. Ön szerint ez a felfokozott hangulat túlzás, vagy egy igazi versengésnek ilyennek kell lennie?

Mindenképpen túlzás. Vannak bizonyos íratlan szabályok, amiket egy ellenzéki előválasztáson be kell tartani. Szerintem nem elfogadható, hogy egymás személyét, családját, lejáratókampány céltáblájává teszik a közösségi médiában, az egyik fél szervezett kommentelői. Szerintem nem elfogadható, hogy az egyik fél kampányrendezvényén az egyik előénekes, a párt egyik jeles tagja, a másik személyének a lejáratásával foglalkozik, és hosszasan csak erről szónokol. Mi soha nem fordulunk ilyen eszközökhöz.

Én valóban hiszek abban, hogy ennek az országnak egy harmincéves háborút kell lezárnia. Azt a hidegháborút kell lezárnunk, amelyet eddig a Gyurcsány-tábor és az Orbán-tábor folytatott egymással, válogatás nélküli, egyformán elítélhető módszerekkel. Ezt a stílust kell nekünk megszüntetnünk, ezt a gyűlöletkampányt kell leállítanunk. Elég volt a lejáratókampányokból, hazugságokból, a csúsztatásokból.

A magyar emberek egy tisztességes párbeszédet akarnak, és összefogást a nemzet érdekében. Nem uszítani egymás ellen jobboldaliakat, baloldaliakat, keresztényeket, ateistákat, homoszexuálisokat, nőket, férfiakat. Én ezt végtelenül elítélem, és nagyon sajnálatosnak tartom.

Attól, hogy valami nem Dobrev Klára száján jött ki, ő még nagyon sokat tehetne azért, hogy ez ne így legyen. Vagy esetleg írjuk alá együtt azt a békéltető szöveget, amit szombaton átküldtem Klárának.

Érez-e bármilyen felelősséget vagy feladatot abban, hogy hogyan tudná ön tompítani ezt a kiélezett hangulatot?

Én mindent el fogok követni a jövőben is ezért, és igyekszem elkerülni a bárki számára bántó nyilatkozatokat. De ha valaki kiforgatja a nyilatkozataimat, akkor az ellen nem lehet védekezni. Itt van például ez a hazaárulózás, ami végtelenül bánt. A félreértéseket tisztázandó én már egy elnézéskérést is kiadtam, pedig a számból soha nem hangzott el a "hazaáruló" kifejezés. Mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen, hogy nem a szavazókról, nem a DK szavazóiról beszéltem, amikor az árulás szót használtam, hanem a Párbeszéd pártnak a Karácsony Gergelyt eláruló képviselőiről.

Dobrev Klára kedd délelőtt azt mondta, hogy ön decemberig sem tudná egyben tartani az ellenzéki tábort. Az összes többi miniszterelnök-jelölt mögött legalább egy párt ott volt az összefogásból, de önnek nincs pártja. Nem érzi, hogy valós kockázat lenne egy pártszövetséget külsősként összefogni?

Csak azt a tényt nézze meg mindenki, hogy ki áll Dobrev Klára mögött. Hogyha ő annyira egyesítené a nemzetet, nem lenne annyira egyedül, mint a hüvelykujjam. Klárát csak a DK támogatja. Az elmúlt öt év összes miniszterelnök-jelöltje közül pedig egyedül Gyurcsány Ferenc.

Az én támogatóim között viszont ott van az elmúlt évek miniszterelnök-jelöltjei közül Vona Gábor, Botka László, Karácsony Gergely, Szél Bernadett, Fekete-Győr András és Pálinkás József; a pártok közül a Momentum, és a Jobbik rengeteg alapszervezete, és több szocialista politikus is. Akkor most ki a megosztó? Ki az, aki nem tud egyesíteni? Ha valaki egyben tud tartani egy sokszínű koalíciót, az bizonyítottan nem Dobrev Klára.

Akkor azt sem érzi kockázatnak, hogy amennyiben tényleg miniszterelnök lenne, akkor úgy kellene a pártok frakcióira támaszkodnia minden nap a parlamentben, hogy szervezetileg egyikhez sem tartozik? Hiszen még azért is küzdenie kellett, hogy párt nélküli jelöltként egyáltalán elindulhasson az előválasztáson. Miért gondolja, hogy képes lehet így velük a közös kormányzásra?

Bármilyen meglepő, de ezekkel a pártokkal három és fél éve együttműködöm már. E pártok között nincs olyan, amelynek önzetlenül és ingyenesen ne segítettem volna kampányolni. Még benzinpénzt sem kértem akkor, amikor időközi, önkormányzati vagy országos kampányuk volt, bárhol az országban. Mindegyiknek segítettem már, és mindegyik pártban rengeteg jó barátom van. A DK-ban is!

A DK-s jelöltek mellett is kampányoltam, most az előválasztáson is, legalább egy tucatnyi jelöltjüknek adtam támogató nyilatkozatot. A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) talán a legnagyobb számban éppen DK-s jelölteket támogatott, és ők általában győztek is. Azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy az együttműködés hiánya egész biztosan nem nálam van.

A másik oldalon viszont visszataszítónak tartom azt a módszert, hogy megkeresik a Mindenki Magyarországa Mozgalom tagjait és alapítóit, és megpróbálják révenni őket, hogy velem szemben kritikus nyilatkozatokat tegyenek. Hasonlóan visszataszító ez nekem, mint amikor azzal próbálnak polgármestereket rávenni Dobrev Klára támogatására, hogy megzsarolják őket, hogy a közgyűlésben majd a DK-frakció megbuktatja a polgármestert, ha nem teszik.

Van konkrét tudomása ilyen zsarolásról?

Kérdezzék meg Karácsony Gergelyt, hogy ismeri-e ezt a zsarolási technikát. Mondhatnék még rajta kívül legalább három nevet hirtelen, csak nem akarom az engedélyük nélkül megtenni. És természetesen igen, konkrét tudomásom van az említett helyzetről is.

A miniszterelnök-jelöltek főként a pártjaiknak járó állami támogatásokból kampányoltak az első fordulóban. Ön többször hangsúlyozta, hogy a legkisebb kerettel indult neki az első fordulónak. A második fordulót miből finanszírozza?

Továbbra is adományokból. El kell mondjam azt az örvendetes hírt, hogy ezek az adományok rendkívüli módon megszaporodtak az elmúlt időszakban, és most a százezres nagyságrendűek is nagy számban érkeztek. Olyan rövid az idő egyébként, hogy ennél többet, ha akarnánk se nagyon tudnánk elkölteni.

Egyelőre azt látom, hogy hála a Jóistennek, és annak a rengeteg hazaszerető magyarnak, akik önkéntes adományokat tesznek mindenféle viszonzás és feltétel nélkül, hogy ezeknek a jóságos és jótékony magyar embereknek köszönhetően a kampányszámlánk elegendőnek tűnik a következő néhány napra.

Az engem támogató pártoktól és szervezetektől pedig kértem, hogy az erőforrásaikat állítsák bele ebbe a kampányba. Ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely és a 99 Mozgalom, vagy éppenséggel a Momentum a reklámfelületeit és az adatbázisát próbálják a mi közös kampánycélunkra használni. Az idő rövidsége egyelőre akadályozta ezt, de a jó szándék a részükről megvan. Ők is pontosan tudják, hogy az ország sorsa múlik ezen a kampányon.

Azt nagyjából tudni lehet, hogy egy-egy pártban kik a meghatározó emberek, akik irányítják a kampányt. Van ön mellett olyan csapat, akikkel egyezteti a mondandóját, mielőtt például beszédet mond, vagy interjút ad? Egyezteti a főbb állításait, a következő lépéseit valakivel?

Természetesen elég sok ember van, aki teljesen ingyenesen és önkéntesen segít nekem ezekben a kérdésekben, és akikre hallgatok is. Nem egy emberről van szó, és nem írja meg senki előre a beszédeimet, és olyan sincs, hogy valakivel mindig átbeszélem a dolgokat, és pont aszerint járnék el, amit mondana. De vannak olyan emberek, akik már nagyon sok tanácsot, észrevételt adtak. Vannak közöttük szocialista politikusok is, akikkel nagyon jó barátságban vagyok, van köztük a régi KDNP-hez köthető magánszemély, kampányokban jártas szakember és liberális politikusok is. Nagyon sok benyomás ér egy-egy szereplés előtt, és abból formálom ki végül, hogy melyeket tartom a legfontosabb üzeneteknek, hogy éppen minek van aktualitása.

Múlt vasárnap, a Fővám téri kampánygyűlésén volt egy olyan mondata, hogy ha visszalépési vitájából Karácsony Gergellyel chicken game lesz, akkor ön a végén félrerántja a kormányt. Karácsony aznap délelőtt már bejelentette, hogy semmiképpen sem lép vissza. Ezt az ígéretét egyeztette valakivel? Mert akkor ez a mondata úgy hangzott, hogy éppen a saját visszalépését készíti elő.

Igen, mert az is volt vele a szándékom. Nem egyeztettem senkivel, a saját döntésem volt. Amikor az elmúlt fél évben számtalan alkalommal elmondtam, hogy Karácsony Gergelyt tartom utánam a legalkalmasabb jelöltnek, és az ő javára, ha úgy adódik, hajlandó vagyok vissza is lépni, akkor azt én végig komolyan gondoltam. Vasárnap, amikor egy hatezer fős tömeg azt skandálta, hogy "ne lépj vissza, Péter!", akkor valóban velük próbáltam fokozatosan elfogadtatni, hogy számíthatnak arra, hogy így dönthetek.

Nyilván az aktivisták akkori hangulatával ez szembement, és úgy gondoltam idő kell, hogy ezt a lehetőséget ezekkel az emberekkel elfogadtathassam. Tehát amikor erről beszéltem, ez egy reális lehetőség volt.

Ahogy azt is elmondtam, hogy nagymintás kutatásokat rendeltünk, és minden információt, minden adatot meg fogunk nézni Karácsony Gergellyel, hogy helyes döntést hozzunk.

Végül pedig, ebben a hazánk sorsát formáló, komoly döntésben arra jutottunk, hogy Karácsony Gergelynek kell visszalépnie, mert minden információnk alapján az látszik, hogy csak az ő támogatásával, de az én jelöltségemmel van esélye az ellenzéknek Orbán Viktor felett győzelmet aratni jövő áprilisban.

Szerda este volt a döntés előtti utolsó találkozójuk. Azután hogyan álltak fel?

Hogy külön megyünk. Egyikünk se tudta a másikat meggyőzni, hogy lépjen vissza.

És hogyan jelentette be önnek Karácsony, hogy mégis visszalép?

Engem hívott föl talán először.

És mit mondott?

Nem idézném fel a sajtónyilvánosság előtt most, hogy pontosan mit mondott, de az volt a legfontosabb, hogy arra a józan döntésre jutott, hogy ezt kell tennie, amit én örömmel és megnyugvással fogadtam természetesen.

Számomra a legnagyobb hőstette az volt, hogy azt is elmondta, hogy az őt támogató pártok nem így döntöttek volna, úgyhogy ez a személyes döntése volt, és azt is elmondta, hogy nem egyszerűen visszalép, hanem engem támogatva együtt lépünk előre.

Szerintem ez a kiállása nagyon sokakat meglepett. Sokakban egy olyan kép élt Karácsony Gergelyről, hogy az őt támogató pártoknak az embere, és a döntéseit elsősorban nem saját elhatározásból hozza. De most mindenki számára a legfényesebben bebizonyította, hogy amikor a lelkiismerete és a hazaszeretete mást diktál, mint ami a mögötte álló pártoknak az érdeke, akkor képes kiállni a pártok árnyékából, és előttük járva meghozni egy hazánk sorsát abszolút befolyásoló döntést. Ezért a legnagyobb tisztelettel adózom iránta.

Ha sikerül megynernie az előválasztást, akkor jön csak az igazi nagy kampány, a készülődés a parlamenti választásra. Akkor az üzenetek megfogalmalmazásában, az egész kampány felépítésében a hat, egymással összefogó pártnak nyilván lesznek igényei, akár az ön véleményének ellentmondóak is. Mit gondol, kell vétójog a közös miniszetrelnök-jelöltnek a kampányt érintő döntésekben?

Hiába voltam kezdeményezője 2020-ban az összefogásról szóló tárgyalásoknak, részese ezeknek már nem lehettem. Méghozzá Gyurcsány Ferenc miatt, ő vétózta meg, hogy a civilek képviseletében ott lehessek a hatpárti egyeztetéseken. Természetesen több kedves pártelnök barátom révén folyamatosan követtem a történteket, de mivel sem én, sem az MMM nem volt részese ezeknek az egyeztetéseknek, ezért az ott hozott eddigi szabályokkal sem mind vagyok tisztában.

Mi a tippje, milyen részvételnél, mik az esélyei az előválasztáson?

Választás közben nem szerencsés arról nyilatkozni, hogyan állunk. Az ember mindig kap jó híreket, de nem szabad, hogy ezek elaltassák a figyelmét. Hívnak barátaim, DK-s és szocialista források is, mondanak tendenciákat, de ezeknek ugyanúgy lehet célja a bátorítás, mint az, hogy próbáljanak elbizalkodottá tenni, és ezzel a kampányunk lendületét megtörni. Úgyhogy nem ezekből a biztató információkból indulnék ki elsősorban, ezeknek az ember nem ül fel.

A számok logikusan azt mondják az első fordulóban tapasztaltak alapján, hogy várhatóan 200-250 ezer szavazója lesz Dobrev Klárának, ami azt jelenti, hogy minimum 500 ezer embert kell elvinni szavazni ahhoz, hogy ezt a választást megnyerhessük. Tehát azt látom a legfőbb célnak, hogy mindenki mozgósítson, mindenki beszéljen az összes rokonával, barátjával, szomszédjával és ismerősével, és győzze meg őket, hogy menjenek el szavazni, és támogatassanak a szavazatukkal.

Az a kampány, ami az ellenzéki- és a közösségi médiában személyeskedő módon engem támad, és amit a pártok egyes befolyásolt tagjai is űznek, annak egyetlen célja van: elbizonytalanítani a változást akaró embereket. Ugyanis ha ők nem mennek el, vagy a DK-ra szavaznak, akkor Orbán Viktort tartják hatalomba.

A legfontosabb kérdés, hogy akarunk-e változást ebben az országban, és jelen esetben nemcsak a DK-val, hanem a Fidesszel is harcban állunk, úgyhogy ez egy gigászi küzdelem. A következő négy nap fogja meghatározni hazánk jövőjét, úgyhogy óriási jelentősége van annak, hogy az emberek túl tudjanak lépni a megosztottságon. Most nincs bal- és jobboldal. Karácsony Gergely is elfogadta, hogy balközép emberként egy jobbközép jelöltet támogat, hogy a baloldali progamjának a 80 százaléka meg tudjon valósulni a közös kampányunk sikere esetén. Dobrev Klára sikere esetén annak a programnak nagy eséllyel 0 százaléka fog megvalósulni.

Nem veszélyes ennyire határozottan kijelenteni, hogy Dobrev Klára vezetésével nem nyerhet az ellenzék jövőre? Ha ő nyeri az előválasztást, akkor nem lesz ebből egy önbeteljesítő jóslat, például mert elveszi a kedvét a szavazástól azoknak, akik most önt támogatják?

Ettől nem félek. Én mindneképpen el fogok menni szavazni, és mindenkit erre fogok buzdítani.

A jelenlegi információink alapján mondom ezt az esélyekről. Nincs olyan kutatási adat az elmúlt évtizedből, és nincs olyan választási eredmény és elemzés, ami azt mondaná, hogy Dobrev Klárának esélye lenne Orbán Viktor legyőzésére. Persze megtörténhet a csoda, lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy le tudná győzni, de eddig 11 évig semmilyen jelét nem láttuk ennek.

Ha Dobrev Klára győz, én mindent meg fogok próbálni, hogy akkor is legyőzzük Orbán Viktort. De azért a következő négy nap tétje óriási.