Portyázás a szomszéd kertjében lefújva

ELŐVÁLASZTÁS

Az első fordulóhoz hasonlóan nagy érdeklődés mellett zajlik az ellenzéki előválasztás második, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjének személyéről döntő fordulója, volt nap, amikor közel 85 ezren adták le a szavazatukat. Ennek megfelelően a két jelölt továbbra sem engedhette meg magának egy pillanatra sem, hogy visszavegyen az eddigiekben látott heves kampányolásból.



Márki-Zay Péter a 444-nek adott keddi interjújában a DK-t tette felelőssé a szerinte is túlságosan eldurvult kampány. Nekünk is elmondta, tud olyan polgármesterről, akit megzsaroltak, hogy elveszti a többségét a közgyűlésben, ha nem támogatja Dobrev Klárát, és hogy szerinte Karácsony legnagyobb hőstette, hogy képes volt kilépni a pártok árnyékából. Kiderült még, hogy Márki-Zay egyedül dönt kampányának irányáról, nincs olyan kitüntetett személy, akire mindig hallgat. Az esetleges választási győzelem után pedig azért biztos benne, hogy képes lesz pártonkívüliként a hat ellenzéki párttal közösen kormányozni, mert segített már annyit az összesnek, hogy ez alapja legyen a jó együttműködésnek velük. Dobrev Klára kedden épp azzal támadta a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy decemberig sem tudná egyben tartani az ellenzéki összefogást.

Forrás: Pesti Hírlap

Az ellenzéki előválasztás persze nem légüres térben történik, ott van a képben a hatalommegtartásban érdekelt kormánypárt is, akiknek a legkényelmesebb jelölt ismert okokból Dobrev Klára lenne. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a Magyar Nemzet címlapon tolja Dobrevet, cikkükben a mellette kiálló baloldali politikusok lelkendezéseiből idézve szorgosan. De a kormánynak kedves narratívát tol a kiegyensúlyozottnak indult, aztán Rogán Antal grúz-izraeli haverja érdekeltségébe került Pesti Hírlap is. (A szintén kormányzati irányítás alatt álló közmédia online felületén azért jutott energia Karácsony ellen hergelni is, hajléktalanokat alázó, lecsúszott emberekbe rugdosó névtelen cikkekben.)



Ahogy pörög a kampány, naponta érkeznek a két jelölt valamelyike mellett kiálló nyilatkozatok a közélet különféle szereplőitől. Hogy követni lehessen, ki kivel van a számháborúban, elindítottuk a kiállásszámlálót, aminek frissen tartásához az olvasók segítségére is számítunk.

