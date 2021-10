Újabb megbuherált Márki-Zay-idézettel a címlapján jelenik meg a Rogán-közeli Pesti Hírlap szerdán

Olyan címlappal jelenik meg szerdán a Rogán Antal barátjának résztulajdonában álló, budapesten ingyenesen terjesztett Pesti Hírlap, amin a következő Márki-Zay-idézet olvasható:

Elfogadhatatlan számomra a válás és abortusz

Ez azonban félrevezető, hiszen azt sugallja, mintha az előválasztási jelölt a válás és az abortusz betiltását szorgalmazná. Pedig Márki-Zay arról beszélt, hogy annak ellenére, hogy neki személyesen sem a válás, sem az abortusz nem tetszik, elfogadja, hogy a társadalom ezt másképp gondolja és kifejezetten hangsúlyozta, hogy

“a törvényi szabályozásnak nem az én elveimet kell követnie”

Illetve hogy

“az abortusz betiltásának több káros társadalmi következménye is volt"

Az egész téma egyébként két évvel ezelőtt, 2019-ben került elő, miután a politikus a hódmezővásárhelyi Radio Color nevű netes rádió egyik műsorában arról beszélt, hogy a gyerekek testi fenyítésének bizonyos formáit elfogadhatónak tartja. Ez sokakat felháborított, a polgármester erre reagálva írta azt a Facebookon, hogy

"Még egyszer leszögezem, ha valakinek eddig nem lett volna egyértelmű: ELFOGADHATATLAN SZÁMOMRA A GYEREKEK BÁNTALMAZÁSA, ugyanúgy, ahogy a gyermek szempontjából sokszor traumatikusnak tartom a VÁLÁST és elvből ellenzem az ABORTUSZT is. Mindhárom esetre igaz ugyanakkor, hogy a törvényi szabályozásnak nem az én elveimet kell követnie, mindhárom esetben elfogadom, hogy a társadalmi normák nem esnek egybe az én személyes meggyőződésemmel. Az abortusz betiltásának több káros társadalmi következménye is volt, a válás pedig sajnos nemcsak elkerülhetetlen, de egyre gyakoribb is."

Tegnap írtunk arról, hogy érdekes folyamatok zajlanak a Budapesten ingyenesen terjesztett Pesti Hírlap című újság tájékán, főleg azóta, hogy a nyáron Rogán Antal izraeli-grúz jóbarátja, a letelepedési kötvénybiznisszel is összefüggésbe hozott Schabi Michaeli bevásárolta magát Milkovics Pál, Csehországban élő médiabefektető vállalkozásába, és megalakult a Michaeli, Schwartz & Brit Media kiadóvállalat.

Amit a lap az előválasztás második fordulójában művel, az egyre inkább egy Rogán-operációra emlékeztet. A Pesti Hírlap váratlanul látványosan állt bele a Dobrev-kampányba, kezdte lőni a Fidesz számára kellemetlenebb ellenfélnek látszó Márki-Zay Pétert, miközben elkezdtek szaporodni az állami hirdetések is az újságban.

Az újságnál, ahonnan tavaly még a fél szerkesztőséget elzavarták, nyár óta hirtelen mintha végtelen pénz termett volna: épp néhány napja jelentette be a Michaeli, Schwartz & Brit Media, hogy vidéki laphálózatot létesítenek: piacra lépnek Győrben, Pécsett, Kecskeméten, Nyíregyházán és más nagyvárosokban is, és a központból szerkesztett tartalmak mellett helyi híreket is közölnek majd. Épp mint a KESMA-féle Mediaworks megyei lapja.



A Media 1 néhány napja arról írt, hogy az új megyei újságok még a választások előtt piacra kerülnek majd, és „Rogán Antal barátja és Milkovics Pál ingyenes konkurenciát támaszt a fizetős és ingyenes KESMA lapoknak”. A portál szerint Egerben, Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Békéscsabán és Sopronban is megjelennek majd a kiadó ingyenes kiadványai.