17 év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki megölte a húgát, aztán az anyjával is végezni akart

A Budapest Környéki Törvényszék első fokon bűnösnek találta és 17 év fegyházbüntetésre ítélt egy férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt, aki előbb fojtogatta, majd leszúrta a húgát, és amikor az anyjuk a helyszínre ment, őt is megpróbálta megölni.

2019. június 17-én a vádlottnál kábítószer hiányától elvonási tünetei jelentkeztek és otthonukban vitába keveredett a munkahelyére készülő testvérével. Dulakodni kezdtek, ennek során a férfi átkarolta a húga nyakát és addig szorította, amíg a nő eszméletét vesztette, majd a testét a fürdőszobába vonszolta. Ekkor a sértett még mutatott életjeleket, ezért a vádlott egy késsel nyakon szúrta.

Ezután a férfi Messengeren, a testvére nevében írt az édesanyjának. Az üzenetváltást követően az asszony felhívta a lánya telefonját, amelyet a vádlott vett fel. Amikor a nő a lányával akart beszélni, a vádlott közölte, hogy nem tudja felébreszteni, majd elismerte, hogy csinált vele valamit.

Ekkor az édesanya egy férfi ismerősét kérte meg arra, hogy menjen a házukhoz és nézze meg, hogy minden rendben van-e náluk. Ezt az ismerős megtette, a házba azonban a vádlott nem engedte be. Később az édesanya is hazaérkezett és mivel a vádlott őt sem engedte be, így ismét az ismerősét kérte meg arra, hogy feszítse fel az ajtót. Ezt a férfi egy feszítővassal megtette, így a nő bejutott a házba, a fürdőszobában pedig felfedezte a lánya holttestét.

Amikor a nő kiabálni kezdett, a fia kirángatta a fürdőszobából, átkarolta a nyakát, magához vett egy kézi súlyzót, amelyet ütésre lendített. A kiabálásra az asszony ismerőse bement a lakásba, ahonnan a vádlott először kitolta. Amikor a férfi visszament, meglátta, hogy a vádlott lábát az anyja fején tartva a földhöz szorítja a nőt. Először a vádlott távozásra szólította fel anyja ismerősét, amikor azonban észrevette a férfinál lévő feszítővasat, kimenekült a lakásból. Az ismerős ekkor értesítette a rendőrséget és a mentőket.

A vádlottat az ügyészi vádirattal megegyezően a törvényszék emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, 17 év fegyházbüntetésre ítélték, mellékbüntetésül pedig tíz évre eltiltották a közügyektől. A döntés után a vádlott, védője, valamint a sértett jogorvoslatra 3 munkanap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős.

A vádlott addig letartóztatásban marad, míg jogerős döntés születik.