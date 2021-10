A bebetonozott főügyész

Jó reggelt! Napsütéses idő lesz ma (ha igaz).

VOLT EGY VITA

Tegnap tartották a második fordulós miniszterelnök-jelölti tévévitát az RTL Klubon, amit élőben közvetítettünk, ha valaki lemaradt volna róla. Dobrev Klára és Márki-Zay Péter a vita elején keményen egymásnak mentek, ami egyáltalán nem volt meglepő az elmúlt napok kampányhangulata után. Dobrev Klára most nem tudott úgy viselkedni, mint a korábbi vitákon, vezető pozíciójának tudatában. Trumpozás, alkalmatlanozás, zsarolás emlegetése - aztán a vita második felére kiderült, hogy tartalmi kérdésekben hasonlókat mondanak Márki-Zay Péterrel.

Az összeveszős rész egyik fő témája Márki-Zay vádja volt, miszerint a DK több polgármestert azzal zsarolt bele Dobrev Klára támogatásába, hogy ha nem így tesz, a DK-frakció megbuktatja a helyi közgyűlésben. Az egyik név, akit állítólagos zsarolás áldozatként előhozott Márki-Zay, az Karácsony Gergely volt, aki ugyan elismerte, hogy Gyurcsány Ferenc is próbálta már megzsarolni, és ezt sms-ben szokta megtenni, de az sms-t, hiába hatalmazta fel rá nyilvánosan Gyurcsány is, mégsem teszi közzé.

Előkerült egy másik név is: Popovics Judit, az előválasztás egyik civil jelöltje Tatán azt állítja, mikor idén februárban bejelentkezett be az előválasztásra abban a Komárom-Esztergom megye 1-es választókörzetben, ahol a DK-s Konczer Erik és az MSZP-s Gurmai Zita indult egymás ellen, elhívta kávézni Tatabánya DK-s alpolgármestere, Lusztig Péter, és megkérte, ne zavarogjon civilként, függetlenként a választáson, jobb lenne, ha inkább a családi életével foglalkozna. Elmondása szerint még egy államtitkári pozíciót is belengettek neki, ha belemegy az alkuba, de nem fogadta el az ajánlatot.

