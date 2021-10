A Biden-kormány szélturbinákat szeretne végig az amerikai partok mentén

Az Egyesült Államok kormánya szerdán jelentette be, hogy szinte az ország teljes partvidéke mentén szélturbinákat terveznek telepíteni az óceánba. Ez az ország első nagyon léptékű terve arra, hogy partmenti turbinákat vonjanak be az energiatermelésükbe.

A kormány célja, hogy a partmenti vízterületeket, melyek szövetségi tulajdonban vannak, már 2025-ben megnyithassák a szélerővel foglalkozó fejlesztők előtt. A New York Times beszámolója szerint a mostani programbejelentés pár hónappal azután történt, hogy a Biden-kormány jóváhagyta az első nagyobb, piaci szereplő által megtervezett szélerőparkot, nem messze a gazdag amerikaiak nyaralóinak helyt adó Martha’s Vineyard közelében. A kormány már akkor elkezdett vizsgálni számos további, lehetséges helyszínt is.

A fotó csak illusztráció, egy Dánia, Svédország és Németország között felállított szélpark látható rajta Fotó: OLAFUR STEINAR GESTSSON/AFP

A kormány részéről a belügyi államtitkár, Deb Haaland beszélt arról, hogy egy olyan ambiciózus tervet akarnak megalkotni, ami egyszerre segíti a klímaváltozás elleni harcot, jól fizető munkahelyeket teremt és felgyorsítja az ország átmenetét egy tisztább energiájú jövőbe.

Biden korábban azt ígérte, hogy 2030-ra a 2005-ös szint felére viszi le az amerikai gazdaság fosszilis kibocsátását. Ezt többek között elektromos járművek terjesztésével, illetve a tisztább energiaforrásokkal, elsősorban nap- és szélenergiával tervezik elérni. A kormány 2030-ig 30 ezer megawattnyi partmenti szélerőforrást akar létrehozni.

Ezen kívül a Kongresszus előtt van az a nagyobb gazdasági csomag, melynek része lenne egy 150 milliárd dolláros program, melyben az áramszolgáltatóknak fizetnének, cserébe azért, hogy növeljék a tiszta forrásokból származó áram részarányát.

A szerdai bejelentést ünnepelték a témával foglalkozó, a lapnak nyilatkozó energetikai szereplők, ugyanakkor egyelőre semmiféle garancia nincs arra, hogy a vállalatok bérbe is fogják venni a szövetségi vízterületeket, és oda turbinákat telepítenek majd. Az is kérdés persze, hogy a megvizsgálandó vízterületek közül végül mennyit találnak majd bérlésre alkalmasnak, hiszen hajózási, természetvédelmi és katonai szempontokat is figyelembe kell majd venni.

A Mexikói-öbölben pedig, ahol az olajipar komoly erőkkel van jelen, arra is lehet majd számítani, hogy minden eszközzel igyekeznek majd megállítani vagy lassítani a turbinák építését.