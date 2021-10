Csütörtökön repül utoljára az Alitalia

Csütörtök este tizenegy körül fog landolni a Szardínia szigetének fővárosából, Cagliariból induló járat Rómában, és minden jel szerint ez lesz az olasz légitársaság, az Alitalia utolsó útja.

Az Alitalia 75 év után szűnik meg. Létrejöttekor a második világháború után felívelő olasz gazdaság és a la dolce vita hangulat szimbóluma volt, írja a vállalatról a Wall Street Journal üzleti nekrológjában. Az olasz légitársaság számára a végső csapást a koronavírus-járvány vitte be, de már előtte is számos problémával küzdöttek.

Fotó: PAOLO COCCO/AFP

Pedig a hatvanas években még Európa harmadik legnagyobb légitársasága volt, a British Airways és az Air France mögött, de a kétezres évekre egyre súlyosabb gondok ütötték fel a fejüket, és a vállalat 2017 óta csak az olasz állam közbenjárásának köszönhetően nem ment még csődbe. A WSJ összefoglalója szerint a légitársaság az elmúlt két évtizedben folyamatosan veszteséget termelt, közben pedig állandóan sztrájkok akadályoztál a működését. Ez egészen a legutolsó időkig megmaradt: ezen a héten is több mint száz járatot kellett törölni az alkalmazottak munkabeszüntetései miatt.

A hatvanas években nemcsak az olasz film sztárjai utaztak rendszeresen a társaság járataival, de a Hollywoodból Európába érkező amerikai filmsztárok is gyakran választották az olasz társaságot. Ami idővel a pápák kedvelt utazási eszköze is lett: évtizedeken át a katolikus egyház vezetői az Alitalia gépeivel utaztak. Nemrég Ferenc pápa is így járt Budapesten.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A lap által idézett elemzések szerint az Alitalia egyik fő problémája az volt, hogy soha nem tudtak érdemben alkalmazkodni a légiközlekedés deregulációjához, ami a nagy társaságok, illetve a fapadosok létrejöttéhez vezetett. Ráadásul az egyre gyorsabbá váló olasz vonatok is folyamatosan vitték el a belföldi utasokat előlük. Az egymást követő olasz kormányok próbáltak mindent megtenni, hogy talpon tartsák a céget, becslések szerint 2008 óta összesen 10 milliárd euróval segítették ki a vállalatot, de hiába.

2016-ban az egyik legnagyobb részvényes, az Egyesült Arab Emírségek-beli Etihad Airways megpróbálta még egyszer újraszabni a társaság megjelenését, de ez sem vezetett eredményre: míg 2012-ben az Alitalia 25 millió utast szállított, ami az olasz piac 17 százalékát jelentette, és nagyjából megegyezett azzal, amennyit a Ryanair hasított ki a piacból, 2019-re a Ryanair részesedése duplája lett az olasz cégének.

A járvány jelentette az utolsó szöget a vállalat számára, Mario Draghi miniszterelnök pedig nem volt hajlandó ismét a cég segítségére sietni. Az állam ugyanakkor átveszi az Alitalia eszközkészletének egy részét: 720 millió eurós állami befektetéssel indul el pénteken a száz százalékos állami kézben lévő Italia Trasporto Aereo (ITA), ami 52 repülőgépet, illetve a legtöbb reptéri kikötési lehetőséget vett át az Alitaliától.

Az Alitalia márkát pedig megpróbálták elárverezni, de senkinek nem kellett a 290 millió eurós kikiáltási áron. Az ITA vezetése jelezte, hogy szívesen vitték volna a márkanevet is, de ennek az összegnek maximum a felét fizették volna ki érte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pápák a jövőben az ITA járatait használják-e majd.