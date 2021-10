Navalnij levele a börtönből: „Megteremtettük a többséget”

Alekszej Navalnijt nyolc hónappal ezelőtt vették őrizetbe az orosz hatóságok, rögtön azután, hogy visszatért Moszkvába. Az orosz ellenzéki politikust azóta is egy büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva Vlagyimir régióban, a hatóságok pedig időközben betiltották és megpróbálták ellehetetleníteni Navalnij mozgalmát.

Ennek ellenére 2021-ben Navalnij csapata megszervezte eddigi egyik legnagyobb projektjüket, a taktikai szavazást a szeptemberi parlamenti választások idejére. Navalnij most a börtönből üzent kollégáinak és támogatóinak, a kézzel írt levelét pedig a független orosz lap, a Meduza is láthatta.

A hat pontba szedett levélben Navalnij egyrészt összefoglalja az elmúlt hónapok történéseit, másrészt a mozgalom jövőjéről is írt. Üdvözli az összes kollégáját, és megüzente azt is, hogy nagyon hiányzik számára a közös munka. Megírta az is, hogy jelenleg rendben van az állapota a börtönben, és sok fogoly van, akit sokkal rosszabbul tartanak.

Arra kéri a támogatóit, hogy ne fogják vissza magukat csak amiatt, hogy neki emiatt a börtönben bármiféle kára származhat. „Dolgozzatok tovább, anélkül, hogy visszatekintenétek. Nem tárgyalunk túszejtő terroristákkal” – írja erről.

Gratulált ezenkívül csapatának, amiért összezúzták a kormánypárt Egyesült Oroszország tolvajait, és amiért a Kreml kénytelen volt a teljes csalás-arzenálját bevetni, hogy kiküszöböljék a taktikai szavazás hatékonyságát. „Megteremtettük a többséget” – írja, utalva arra, hogy többen szavaztak a taktikai szavazás szerint, mint ahányan a kormánypártra, és a kormánypártnak magas árat kellett fizetnie emiatt: Putyin rendszere annyira elnyomó intézkedésekhez kellett nyúljon, melyek már Oroszország jövőbeli fejlődését gátolhatják.

„Nem lesz technológia, GDP-növekedés, oktatás, egészségügy” – írja Navalnij, aki szerint a pár hónapnyi kampányuk hatására úgy született újra a rezsim, hogy az már a növekedés, az előrelépés minden formájával szemben ellenséges. Szerinte Oroszország közeljövője a visszaesésről, a lemaradásról és az emelkedő árakról szól majd, és szerinte a Kreml ennek költségeit az orosz lakosságra fogja áthárítani.

Navalnij üdvözölte azt is, hogy mozgalma nélküle is fejlődik és alakul. „Még mindig nem világos, hogy miféle bestia leszünk a végén, de az biztos, hogy gyönyörű, gyors, bátor és éles fogú” – írja, majd hozzáteszi, hogy az idei választások elcsalása kísérteni fogja az államot.

Emellett elmondta azt is az aktivistáknak, hogy ne aggódjanak amiatt, hogy ha elhagyják az országot, az erkölcsileg kifogásolható vagy nem elég hősies tett. Szerinte ez a dilemma évszázadok óta foglalkoztatta az orosz ellenzéket, de ma már inkább távmunkáról, semmint emigrációról van szó. „Ez egy nagy, új világ, szóval kit érdekel, hol ülsz a laptopoddal. Csak az számít, hogy mit teszel– írta ezzel kapcsolatban. Szerinte csapatának minden egyes tagja alapból bátor, és már épp elég embert tartóztattak le a mozgalomból, nincs szükség további foglyokra.

Navalnij a végén arról ír, hogy további tanácsokat nem akar adni, a kinn lévő kollégái ma már sokkal pontosabban átlátják a helyzetet, mint ő. Azzal zárta, hogy hazatérése és bebörtönzése óta minden egyes tapasztalata arról győzte meg, hogy a támogatói a világ legjobb emberei. „Ti vagytok Oroszország reménye, szeressétek és értékeljétek ezeket az embereket még jobba e nehéz időben” – tette még hozzá.