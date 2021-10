Életfogytiglanra ítélték a soroksári futónő gyilkosát

Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a bíróság R. Szilvesztert emberölés, szexuális erőszak és kifosztás bűntette miatt a soroksári futónő meggyilkolása ügyében, írja a Telex. Az elítélt leghamarabb harmincöt év múlva szabadulhat feltételesen.

R. Szilveszter a Fõvárosi Törvényszéken 2019. október 7-én Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A lap szerint a férfi nem volt ott élőben a bíróságon, ahogy a korábbi tárgyalásokra, úgy most is a börtönből kapcsolták be.

A 36 éves Gy. Krisztinát 2013. szepgtember 25-én, kocogás közben támadták meg Soroksáron. A nő holttestét a futóútvonalához közeli bozótosban találták meg. A vád szerint a nőt leütötték, megerőszakolták, majd egy kötéllel megfojtották. A támadó a nő kezeit hátrakötözte, majd a mobiltelefonját és fülhallgatóját magához véve elmenekült.

A rendőrség évekig nem találta az elkövetőt, végül 2018 szeptemberében, öt évvel a gyilkosság után sikerült azonosítani a soroksári gyilkosság feltételezett gyanúsítottját, a börtönben ülő, akkor 40 éves R. Szilvesztert. A férfi akkor nem tett vallomást, csak annyit mondott, látta, hogy a nőt egy férfi bántalmazza, odament közbeavatkozni, így kerülhetett rá a DNS-e az áldozatra. Később, az ítélet előtt benyújtott írásos vallomásában már azt állította, hogy eleve holtan találta Gy. Krisztinát, amikor 2013. szeptember 25-én este Soroksáron biciklizett.

R. Szilveszter ellen 2019 nyarán emeltek vádat, az ügy pedig 2019 őszén került a bíróság elé, de a járvány miatt a tárgyalások csak 2020 őszén folytatódtak.

A Telex azt írja, a többszörösen büntetett előéletű férfi a gyilkosság idején lényegében hajléktalanként, egy garázsban élt Budapest egy másik kerületében. Rendszeresen követett el vagyon elleni és garázda jellegű bűncselekményeket, Gy. Krisztina halála után nem sokkal, 2013 őszén azért vitték el a rendőrök, mert Siófok környékén nyaralókba tört be.

Miután a bíróság életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte R. Szilvesztert, a bíró indokolásában azt mondta, szerinte megkerülhetetlen volt az eljárásban, hogy megtudják, Gy. Krisztina fitt és „karakán” volt, aminek szerinte azért volt jelentősége, mert „a szakértők és a nyomozók is értetlenül álltak az előtt, hogy semmilyen védekezésre utaló nyomot nem találtak”.

Orvosszakértői vélemények ezt azzal magyarázták, hogy Gy. Krisztinát úgy támadták meg, hogy arcát megütötték, mire a nő elesett. Szerintük emiatt nem találtak védekezésre utaló nyomot a szakértők.

A bíró úgy fogalmazott „az ügy kulcsa” az áldozaton talált DNS-minta volt. R. Szilveszter vér, nyál és ondómintáját is megtaláltak az áldozat testén, belső combján, tamponján, de még a telefontokján is. A bíró szerint R. Szilvesztert a szexuális erőszak után azért fojtotta meg az áldozatot, hogy ne derüljön ki mit tett, ez pedig megfelel az aljas célból elkövetett emberölésnek.