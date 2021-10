Unikornisok márpedig léteznek

Jó reggelt! Nagyrészt napos időnk lesz ma.

Újabb nap, újabb előválasztási vita: szerda este a Greenpeace és a HVG ültette egymással szembe Dobrev Klárát és Márki-Zay Pétert, hogy a klímavédelemről vitatkozzanak. Szakírónk, Sarkadi Zsolt figyelte az ütközetet, ahol Karácsony Gergely visszalépése után a két megmaradó próbálta eldönteni, melyikük a zöldebb. Jól kirajzolta a kettejük közti különbséget a hulladékkezelés kérdésére adott válaszuk: Márki-Zay büntetné a szemetet égetőket, Dobrev szerint viszont a legszegényebbeket inkább segíteni kell.

Elkészült a Magyar Jeti legújabb adása is, nem meglepően a drámai fináléban kicsúcsosodó előválasztással, az internet jelöltje és a határozott nő küzdelmével foglalkozik. MZP vs. DK - hamarosan kiderül, mi ér többet, a fegyelmezett pártszervezet, vagy az internet népének megnyerése?

A hét fordulata eddig, hogy az MSZP, a párt, aminek az egyik vezető politikusa korábban azt nyilatkozta, tagsága durván megosztott a Márki-Zay vagy Dobrev kérdésben, ezért tartózkodik és nem támogatja egyik jelöltet sem, most gondolt egy merészet, és beállt Márki-Zay Péter mögé. A párt országos elnöksége arra kéri a párttagokat, hogy tegyenek személyesen is így. Kérdés, mi lesz azzal a nem kevés szoci politikussal, akik már nyilvánosan is kiálltak Dobrev Klára mellett.



A tatai fenyegetőzős ügyben (az ottani előválasztáson induló civil jelölt Popovics Judit azt állítja, a DK politikusa tisztességtelen módszerekkel próbálta rávenni, hogy ne induljon) két fejlemény is történt tegnap.

