OnlyFans-ra költöztek a bécsi múzeumok

Az OnlyFans-ra költözik a bécsi turisztikai hivatal, mivel ez az egyetlen közösségi médiafelület, ahova lehet meztelenséget bemutató tartalmakat közzé tenni, írja a Guardian. A bécsi városvezetés kulturális részlege így akar tiltakozni az ellen, hogy a különféle netes platformok rendszeresen cenzúrázzák a meztelenséget ábrázoló műalkotásokat.

Júliusban az Albertina Múzeum TikTok-fiókját függesztették fel, miután a múzeum megosztott több alkotást is a japán fotóművész, Nobuyoshi Araki munkái közül, melyeken meztelen női mellek voltak láthatóak. 2019-ben a múzeumnak már az Instagrammal is meggyűlt a baja, amikor Peter Paul Rubens egy festményét osztották meg, ami szintén ellene ment az alkalmazás irányelveinek.

2018-ban a bécsi Természettudományi Múzeum fotóját törölte a Facebook, amin a 25 ezer éves willendorfi vénusz volt látható. Ugyanígy meggyűlt a baja az online felületekkel a Leopold Múzeumnak, amikor Egon Schiele alkotásait bemutató kiállításukat próbálták hirdetni 2018-ban, de ezt sem a német, a brit és az amerikai hirdetésfelügyelet nem hagyta jóvá.

Ezekre a fejleményekre válaszul ment fel az OnlyFans-ra a bécsi városvezetés. Az OnlyFans ugyan ma már a legkülönfélébb előadóművészeknek ad teret, de forgalmának nagy részét és ismertségét a pornóipar alapozta meg. Az OnlyFans működéséről és a körülötte fellángolt vitákról nemrég részletesen is írtunk.

A bécsi turizmusért felelős osztály szóvivője, Helena Hartlauer arról beszélt a lapnak, hogy a város, illetve a városi kulturális intézmények számára gyakorlatilag lehetetlen, hogy aktokat vagy meztelenséget ábrázoló műalkotásokat használjanak a kiállítások reklámozására. Jelenleg az Albertinában Amedeo Modigliani kiállítása látható, és ott is van több műalkotás, amit nem használhatnak a tárlat népszerűsítésére az interneten.

„Persze, meg tudjuk oldani így is, de ezek a műalkotások rendkívül fontosak Bécs számára. Elég ha az egyik legikonikusabb darabra, Schiele 1910-es, magáról készített portréjára gondolsz. Ha ezeket nem használhatjuk a közösségi médiában, mint kommunikációs eszközöket, az igazságtalan és frusztráló” – magyarázta Hartlauer, hogy miért kötöttek ki az OnlyFans-on.

A „18+-os bécsi tartalom” első feliratkozói egész évre érvényes bécsi turistakártyát, illetve belépőket kapnak a kiállításokra. De Hartlauer hangsúlyozta, hogy a céljuk nemcsak a turisták megszólítása volt, hanem fel akarták hívni a figyelmet arra, hogy milyen cenzúra működik abban a közegben, ahol a kortárs művészeknek dolgozniuk kell.

Az Instagramon, illetve tulajdonosánál, a Facebooknál is nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a meztelenségre, szinte bármilyen ábrázolása tilos, legyen szó akár műalkotások bemutatásáról is. Hartlauer szerint egyáltalán nem átlátható, hogy ki és mikor dönt egy-egy kép levételéről, ezért is akarnak tiltakozni az oldalak működése ellen.