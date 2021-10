A szén- és a vízhiány világszerte hatalmas ellátási gondokat okoz

A koronavírus-világjárvány hatalmas káoszt hozott a globális ellátási láncban, ezért egyre több országban alakul ki hiány nemcsak különböző árucikkekből, de energiahordozókból is. Ez nemcsak a vállalatokat, hanem a végfelhasználókat is érintheti. A BBC összegyűjtötte, hogy hol miből nincs elég, kávétól a szénig.



Kína: Szén és papír

Kínában áramkrízis van, az áramellátás több mint felét pedig szénerőművek biztosítják normális esetben. Csakhogy a szénnek emelkedett a világpiaci ára, ezt viszont törvényileg tilos a fogyasztókra hárítani, ezért inkább csökkentették az erőművek termelését. Eközben a szénbányászat üteme is lassult különböző új szabályozások, illetve áradások miatt. Így gyakorlatilag minden gyár kevesebb energiát használhat, ezért bizonyos napokon zárva is tartanak. Mindenféle árucikk ellátásában hiány keletkezhet, a papírtól az élelmiszeren és textilen át a játékokig és telefontartozékokig.

Konténerhegyek a hongkongi kikötőben. Soknak tűnhet, pedig valójában kevés. Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Egyesült Államok: Játékok és wc-papír



Már a Fehér Ház is arra figyelmeztetett, hogy lesznek olyan dolgok, amikhez idén karácsonykor nem mindenki fér majd hozzá. A játékszállítmányok sem biztos, hogy célba érnek, de olyan fogyasztási cikkek beszerzése is nehézségekbe ütközhet, mint a wc-papír, a palackozott víz, a ruházat és az állateledelek. A legfőbb problémát az Egyesült Államokban az okozza, hogy túl sok teherszállító-hajó túl kevés kikötőbe szeretne bejutni, emiatt rendszeresek a torlódások például Los Angeles és Long Beach kikötőinél. Bizonyos cégeknél az okozza a gondot, hogy Délkelet-Ázsiában gyártatnak, ahol viszont a vírus miatt sok üzemnek zárva kellett tartania.

India: Autók és chipek

Indiában visszaesett az autógyártás, ugyanis világszerte hiány van chipekből (nyáron a kecskeméti Mercedes gyár is állt emiatt három hétig), ezek viszont létfontosságú funkciókhoz lennének szükségesek, mint például a vészfékezés. A chiphiány hatását tovább rontja, hogy az ország szénkészlete is fogyóban van. Ez a teljes építőipart lelassítja a cement- és acélgyártástól kezdve az építkezésekig. Az áramár emelkedése miatt azonban a családok is megérzik mindezt, hiszen nő az élelmiszerek és olaj ára.

Brazília: kávé és víz

A dél-amerikai országban a súlyos aszály miatt gyenge volt a kávétermés, a kávé árát pedig tovább növelik a magas szállítási költségek és a konténerhiány. Az áramot Brazíliában nagy részben vízerőművek termelik, de a szárazság erre is negatív hatással volt. A hatóságok már arra kérik az embereket, hogy igyekezzenek spórolni az árammal, hogy ne kelljen komolyabb intézkedéseket bevezetni.

Nigéria: főzőgáz

Az afrikai országban cseppfolyósított földgázból van hiány, amelyet legfőképp főzéshez használnak, és amelyet importból szerznek be. Ennek az ára április és július között 60 százalékot ugrott, amit nagyon sok háztartásban nem tudnak megfizetni. A nigériaiak ehelyett szénnel és tűzifával kénytelenek tüzelni és főzni, ami az egészségre és a környezetre is károsabb.

Libanon: víz és gyógyszer

Libanonban a gazdasági válság rengeteg ember taszított szegénységbe, amin csak rontott a covid okozta ellátási hiány. A tüzelőanyag hiánya miatt gyakori az áramkimaradás, ez pedig az orvosi ellátást és a vízellátást is veszélyezteti.