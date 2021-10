Akkora szélvihar volt Csehországban, hogy 270 ezer háztartás áram nélkül maradt

Mintegy 270 ezer háztartás és vállalat maradt áram nélkül csütörtökön Csehországban az országon átvonuló heves szélvihar következtében, jelentette a cseh közszolgálati rádió.

A legnagyobb mértékű áramkiesés - mintegy 100 ezer háztartást érintő - Közép-Csehországban történt. Dél-Csehországban több mint 10 ezer háztartás volt a délutáni órákban áram nélkül. A meteorológiai intézet szerint a síkvidékeken a szélsebesség elérte az óránkénti 90 kilométert, míg a hegyvidékeken az óránkénti 125 kilométert.

A heves széllökések elsősorban az ország nyugati és középső részein okoztak anyagi károkat, letépték a házak tetőszerkezeteit, fákat, villanyoszlopokat döntöttek ki. A ledőlt fák több helyen akadályozták a közúti és a vasúti forgalmat. A Cseh Vasút már kora reggel egész napi hatállyal jelentősen csökkentette a szerelvények megengedett gyorsaságát, így a vonatok országszerte nagy késéssel közlekednek. A meteorológiai intézet szerint a szélvihar lecsendesülésére csak az esti órákban lehet számítani.

Több természetvédelmi terület igazgatósága ideiglenesen megtiltotta a látogatásokat, és bezárt számos állatkert is. Leálltak a hegyvidéki kötélpályák, Prágában pedig az állatkerten kívül bezárták a turisták és a lakosok körében igen népszerű várkerteket is. Problémákkal küszködik a prágai tömegközlekedés és a nemzetközi repülőtér is, ahol a heves szélviharok miatt délelőtt több gép nem tudott felszállni. (MTI)