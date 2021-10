Idén már biztosan nem kapja meg az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét a Szputnyik V

A Reuters információi szerint mostanra „abszolút lehetetlen”, hogy döntés szülessen az orosz oltóanyaggal kapcsolatban az EU gyógyszerhatóságánál (EMA) még 2021-ben. Erre legkorábban 2022 első negyedévében kerülhet sor, hisz még mindig vannak olyan adatok, amelyek hiányoznak a vakcina minősítéséhez. Hogy ez az időpont tartható legyen, ahhoz novemberig be kéne érkeznie ezeknek a hiányzó dokumentumoknak.

Fotó: ILIYA PITALEV/Sputnik via AFP

Az EMA még márciusban kezdte vizsgálni a Szputnyik-vakcinát, és a várakozások szerint előbb májusban, majd júniusban lett volna esedékes a döntés az engedélyezéséről. A harmadik fázisú vizsgálatok eredményét már februárban publikálták a gyártók a Lancetben. Ezek 92 százalékos hatékonyságot mutattak. A később megjelenő delta variánssal szemben az orosz tapasztalatok 83 százalékos védelmet mutattak ki.



A Reuters információi szerint az EMA berkein belül is azt gondolják, hogy igazából nincs tudományos ok kételkedni az orosz vakcina hatékonyságában és biztonságosságában. A Szputnyik V-t Oroszországon kívül több mint 70 országban használták már, köztük Magyarországon is. Az orosz hatóságok azzal vádolják az EU döntéshozóit, hogy pusztán politikai okokból nem kapja meg az engedélyt az általuk előállított vakcina.

(via Guardian)