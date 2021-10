„Péter, fájni fog, de gyere!” - üzeni az erdélyi fideszes média egyik vezetője Márki-Zaynak

„Neked most mire kellünk, Péter? A szavazatunk miatt jönnél, ugye? De akkor te is ugyanolyan vagy, mint a többiek! Miért nem jöttél korábban, Péter? Csak a kampány, mi?”

Ezt írja nyílt levelében Márki-Zay Péternek Szőke László, az Erdélyi Médiatér Egyesület egyik vezetője. Írását a Magyar Hang szemlézte, szerintük a szerző a fideszes erdélyi média egyik főnöke, az egyesületét több milliárd forinttal támogatta a magyar kormány.

A Márki-Zaynak címzett levél azért született, mert az ellenzéki miniszterelnök-jelölt erdélyi utat tervez és ennek során Székelyudvarhelyre is ellátogatna. Ahogy azt szerdán a 444 is megírta, a város polgármestere, Gálfi Árpád a facebookon szavaztatta meg követőivel, hogy fogadja-e vagy sem.

Gálfi mai posztjában azt írja, hogy Márki-Zay nyugodtan ellátogathat Székelyudvarhelyre, de ő nem szeretne vele kampányolni.

„Tisztelettel szeretném tájékoztatni Székelyudvarhely lakóit, hogy tegnap válaszlevélben tájékoztattam Márki-Zay Péter urat (illetve azt a munkatársát, akinek közvetítésével üzent nekem), hogy nem szeretnénk részt venni az anyaországi ellenzék kampányában semmilyen módon” - írja.



A polgármester posztjával szinte egyidőben jelent meg Szőke László nyílt levele a székelyhon.ro oldalon. Ezt az írást végig kíséri a fenti hangvétel.

„Gyere, Péter! Hátha végre meg- és felismersz minket is. És nem csak magadra, hanem ránk is kíváncsi leszel. De, Péter, akkor tényleg figyelni kell ránk! És elviselni azt is, hogy neked nem tetsző kérdések fognak elhangzani. Fájni fog, Péter, fájni fog. De gyere! Elleszünk veled is valahogy, mint a medvével. Az is egyszeri találkozó szokott lenni. Mondják...” - zárja a szövegét.



AZ Erdélyi Médiatér Egyesület milliárdos támogatásairól itt írtunk korábban.