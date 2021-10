Hétvégi olvasnivaló sufniba száműzött '56-tól a tökéletes pénznyelőig

Kellemes szombat reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása.

'56/2006

Fotó: Németh Szilárd facebook

Október 23-a van, az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 65. évfordulója. Ma Orbán Viktor miniszterelnök a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy kereszteződésében - a 2006-os események egyik helyszínén -, a „gyurcsányi terror” útvonalán végigvonuló Békemenet résztvevői előtt mond majd beszédet, délután pedig az ellenzék tart nagygyűlést, akik, úgy tűnik, a fél év múlva esedékes választásokkor sok év után először valós veszélyt jelenthetnek a Fidesz hegemóniájára. Ezért is kötik össze 1956-ot 2006-tal most olyan szorgosan a kormánypárti oldalon: 1956 régen volt, kit érdekel, van nekünk 2006-unk is, az sokkal használhatóbb a választási kampány szempontjából.

Ezért készült el, és ezért mutatták be épp a napokban az Elkúrtuk című „művészfilmet”, amit Gazda Albert szerint még csak el sem kúrtak, még sincs sok értelme. A filmből - az alkotók nagy húzása - hiányzik a főszereplő, Gyurcsány Ferenc, ellenben Dobrev Klára igazi mastermindként áll a 2006-os balhé mögött.

Amióta léteznek szobrok, azóta döntögetjük őket. Londonban megvizsgálták, hogy kinek, minek és miért emeltek szobrot, és több történelmi személyt ma már méltatlannak találnak arra, hogy emlékműve legyen. Nem újdonság: már az akkádok és az egyiptomiak is legalább olyan buzgón döntögették a szobrokat, mint ahogy emelték őket.