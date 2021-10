Tele a város békemenetelőkkel – október 23-a eseményei élőben

Interjút adott a Békemeneten tudósító stábunknak a vonulás egyik szervezője, Bencsik András. Bencsik arról, hogy miért csak Gyurcsány Ferenc megállításának szükségességét hirdetik az idei rendezvényen, és Márki-Zay Pétert miért nem emlegetik, elmondta, hogy szerinte Márki-Zay Péter egy pillanatnyi figura, nem hiszi, hogy néhány hét múlva még beszélni fogunk róla.

Fotó: Bankó Gábor

Azzal kapcsolatban, hogy 2018-ban, amikor nyert Hódmezővásárhelyen a fideszes jelölt ellen, és még Lovas István is arról beszélt a Sajtóklubban, hogy oda kell figyelni rá, mert ő egy jobboldali, keresztény ember, Bencsik azt a mondást idézte fel, hogy aki náciként viselkedik, nácikkal barátkozik, belép a nácipártba, az náci, ugyanúgy aki baloldaliként viselkedik, belép a baloldali pártba, az baloldali. Márki-Zay Gyurcsány embere, tette hozzá Bencsik.

Elmondta azt is, hogy a résztvevő embereket a saját akaratuk hozta ki, ekkora tömeget nem lehetett volna kivezényelni, mindenkit a lelkesedése hajt. Bencsik elárulta azt is, hogy felmerült, hogy a jövő évi választások előtt, március 15-én is legyen egy Békemenet, de erről még nem született döntés. Hogy miért nem volt Békemenet az elmúlt három és fél évben, azzal kapcsolatban Bencsik elmondta, hogy azért, mert nem volt baj, nem volt miért szervezni. De most Gyurcsány vissza akar térni a hatalomba, ezért baj van.