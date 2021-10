Egy hónap alatt elsöprő siker lett a barcelonai biciklis „iskolabusz”

Barcelona Eixample nevű városrészének utcáit a 2021-es tanév kezdete óta péntek reggelenként biciklik lepik el, rajtuk sisakos, hátizsákos gyerekekkel. Alig egy hónapja öt spanyol család kezdte: úgy döntöttek, hogy kísérleti jelleggel két keréken mennek a gyerekeikkel iskolába.

A bicíbus (vagyis bicajbusz) ugyanazon az elven működik, mint az iskolabuszok: van három megálló, ahol csatlakozni, illetve leválni lehet, és az útvonal három nagy iskolát érint. A szervezők minden héten közzéteszik az útvonalat és a csatlakozási pontokat. Legutóbb már százhúsz biciklin százötvenen – gyerek és szüleik – alkottak konvojt. A kezdeményezés olyan gyorsan olyan népszerűvé vált, hogy ugyan a városvezetés eredetileg csak két hétre rendelte el, hogy a helyi rendőrség, a Guardià Urbana biztosítsa a bicikliseket, a lakosok kikövetelték a folytatást. Így most a karácsonyi szünetig marad a bicajbusz mellett a rendőri kíséret, decemberben pedig egyeztet a program folytatásáról a városi tanács.



Úton a bicajbusz. Fotó: Twitter / Bicíbus Eixample

Az út összesen kb. 25 perc, a Sant Antoni piactól indulva legnagyobb részt a város egyik fő közlekedési útvonalán, a háromsávos Carrer d'Entençán halad végig. Ez természetesen nagyon forgalmas főút, naponta akár 14-20 ezer autó halad át rajta, a szülők többsége nem szívesen engedi itt biciklizni a gyerekeit.

A Bicíbus Eixample-t három iskola szülői közössége hozta létre, de négy óvoda is csatlakozott hozzájuk. Bár Barcelona alapvetően nem áll rosszul a kerékpársávokat illetően, a szülők szerint sokkal körültekintőbben kellene tervezni őket. Már csak azért is, mert egyrészt az autósok gyakran nincsenek tekintettel a bicikliutakra, másrészt mert robogók is használják őket, pedig nem tehetnék. Emiatt normál hétköznapokon sok szülő nem engedi önállóan biciklizni a gyerekeit. A közösség legfőbb célja, hogy ebben a városrészben is legyenek „iskolabarátak” a sávok, legyenek megfelelően leválasztva az autóforgalomtól, hogy a 3-7 éves gyerekek is biztonságosan közlekedhessenek kerékpárral.



„Most az autók óránként ötven kilométeres sebességgel, nagyon közel haladnak el a biciklisávokhoz a kétirányú, keskeny utcák többségén. Azt szeretnénk, ha a kerékpáros infrastruktúrát a gyerekekhez alakítaná a város, amitől most még nagyon messze vagyunk” – mondta el Genís Domínguez, az egyik szülői közösség tagja a barcelonai Tot lapnak.

Olyan egyirányú, széles bicikliút lenne tehát jó, amin egymás mellett elfér kívül egy felnőtt, belül pedig egy gyerek. A kijelölt iskolabarát sáv felbátorítaná azokat a szülőket és gyerekeket, akik most még nem érzik biztonságosnak a kerékpáros közlekedést. Mirela Boix, egy másik szervező minden hétköznap biciklivel kíséri a kisfiát az iskolába, de csak pénteken tudja élvezni az utat.

Barcelonában 12 éven aluli gyereket kísérve a járdán is lehet biciklizni. Mivel azonban ez a város legsűrűbben lakott negyede, és a járdák is zsúfoltak, ez nem lehet megoldás.

Ha többen közlekednének kerékpárral az iskolába, akkor csökkenne az autóforgalom a reggeli csúcsidőben, vele együtt a zajterhelés és az iskolák körüli légszennyezés is.

„Ha egy ötéves el tud kerekezni az iskolába, akkor bárki más is képes rá. Ha a lakosság biciklivel járna, egészségesebb és csendesebb lenne a város, ahol összességében jobb élni”

– mondta Mirela Boix az NPR-nak távlati terveikről. Ráadásul a bicajbusszal nem kellene minden gyereket a szülőjének kísérnie, jó kezekben tudhatnák őket, és többet is mozognának a gyerekek.

Eixampléban egyébként nem találtak fel semmi újat (kihagyott ziccer: spanyolviaszt), korábban más negyedek és városok is indítottak ilyen kezdeményezést, valamiért mégis az ő videójukat kapták fel és nézték meg több millióan Twitteren. A barcelonai Colegio Montserrat iskolaközpont már 2014-ben szervezett bicíbust, aztán Madrid San Benito negyedében próbálkoztak ezzel 2019-ben.

2020 márciusában Vic városában 9 iskolással indult el első útjára az első bicajbusz, majd Osona tartományban Sabadell és több katalán város is átvette a példát. Idén tavasszal a szintén barcelonai Sarrià-Sant Gervasi kerület is elindította a bicajbuszát. De az eixamplei az első, amit néhány szülő mellett rendőrök kísérnek a konvoj elején, végén és oldalán is.



A csilingelő biciklikaraván annyira szokatlan az egyébként autóktól hemzsegő útvonalon, hogy a környék lakói megtapsolják őket elhaladtukban, a boltokból kijönnek az emberek bámészkodni, fényképezik a bicajbuszt. Az autósok pedig ezalatt meglepő módon nem átkozódnak, hanem kivárják, amíg elhaladnak az apró termetű biciklisek – bár ez a szervezők szerint nagyban köszönhető a rendőrök jelenlétének. „Azt szeretnénk, ha idővel egyáltalán nem lenne szükség Guardía Urbanára” – mondta Rosa Suriñach, az egyik résztvevő szülő.

A szervezők szerint minden egyes péntek után újabb és újabb iskolák keresik meg őket, hogy csatlakozni szeretnének, ezért már egy mostanira merőleges útszakasz bicajbuszát is elkezdték tervezni. A bicajbusz iránti hatalmas érdeklődéssel kapcsolatban az ökológiáért, várostervezésért, infrastruktúráért és mobilitásért felelős alpolgármester, Janet Sanz azt nyilatkozta, hogy több hasonló programot szeretnének megvalósítani.

A civilek azonban elég elszántnak tűnnek ebben az ügyben. Ahogy Guille Lopez, egy Eixample jobb levegőminőségéért dolgozó civil szervezet szóvivője fogalmazott: „Szerezzük vissza a várost, bicikliről biciklire!”

(További források: Betevé, Ara)