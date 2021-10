Papírból is hiány van

Idén ősszel egymás után derül ki különböző alapanyagokról, hogy nincs belőle elég, ami pedig van, azért lassan vagyonokat kérnek el a gyártók és forgalmazók. Óriási árnövekedést lehetett tapasztalni az építőipari alapanyagoknál, meredeken emelkedik a földgáz ára, a magnéziumhiány már az auróipari termelést fenyegeti, a Napi.hu cikke szerint pedig Magyarországon már elég nagy hiány van papírból. Ez pedig már ellátási gondokat okoz a kereskedőknek, akik közül van, aki már szűri a megrendeléseket vagy mennyiségi kvótákat vezetett be, hogy valahogy oldja a helyzetet.

Fotó: Unsplash

A portálnak nyilatkozó szakemberek szerint a hiány több tényezőre is visszavezethető: egyrészt meredeken megemelkedik a papír alapanyagának számító cellulóz ára, esetenként négyszeresére is nőtt az év elejéhez képest a szállításhoz szükséges konténerek költsége és az energiaárak emelkedése miatt is drágább a papír. Ehhez még hozzá jön a nagyobb kereslet is, ahogy ugyanis környezetvédelmi okokból egyre inkább kivezetik a cégek a műanyag csomagolást, részben papírral váltják azt fel.

A hiány miatt több hazai papírkereskedő már nem számláz előre, csak azonnali fizetéssel árusítja a papírt, de van, hogy gyártók allokációs kvótarendszert vezettek be. A Napi.hu-nak nyilatkozó Líra könyvkiadó szerint a könyvek árában egyelőre még nem fog meglátszani az emelkedés, de a nyomdákban már gondot okoz, hogy bizonyos, a gyártáshoz szükséges papír alkatrészek hiánya, amik miatt eltolódhatnak könyvek megjelenései. Ha pedig a hiány kitart, akkor a karácsonyi szezonban, amikor az emberek a legtöbb könyvet vásárolják, ennek már érezni lehet majd a hatását.