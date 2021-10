Orbán szexi felsőteste és a nappaliban kávézó Jakab Péter

Jó reggelt! Napos, száraz, de szeles idő lesz ma.

A hónap egyik legsűrűbb napja volt a szombati, ami kisebb eseményeket leszámítva, mint a kutyapárt alternatív békemenete vagy a Mi Hazánk pár száz fős Corvin-közi megemlékezése, mégiscsak a kormánypárt és az előválasztáson túlesett ellenzék választások előtti erőpróbájáról szólt.

Fotó: botost/444, Koszticsák Szilárd/MTI

Október 23-át összességében egyértelműen a kormányoldal nyerte az utcán - értékeltük a szombat eseményeit. Orbán Viktornak sikerült erőt mutatnia, és a hívei is megkapták régen várt adrenalin- és tömegmámoradagjukat, valamint a következő egy-két hónapra elegendő muníciót és eszmei felkészítést. Orbán beszédéből kiderült, a miniszterelnök nem Márki-Zaytól, hanem az USA-tól és Európától tart a 2022-es választásokra ráfordulva, de még így is jóval többet foglalkozott a magyar ellenzékkel, mint beszédeiben az utóbbi időben szokott. Az ellenzéki politikusokat a magyar történelem megszállókat kiszolgáló vezetőihez, így a budai pasákhoz, a helytartótanácshoz, a komisszárokhoz hasonlította, míg a Facebookot az 56-os forradalmat leverő szovjet lőfegyverekhez. Óvatosan elismerte, hogy a kormányának is lehetnek hibái, de a támadások idején muszáj összefognia a tábornak. Morális fölényét a 2006-os rendőri erőszakból vezette le.

Minderre az egyesült ellenzék egyféleképpen: igen erős állításokkal reagálhatott. Az Andrássy út és a Dózsa György út sarkán összegyűlt néhány ezres tömeg előtt Márki-Zay a szeretet fontosságát hirdette, de elég szigorú dolgokat ígért be, Jakab Péter Kövér Lászlónak üzent, Dobrev Klára a kirekesztés ellen szólalt fel, Karácsony Gergely pedig megköszönte mindenkinek, hogy elfogadták, hogy visszalépett.

