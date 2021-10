Paris Hilton felszólította Bident, hogy hozzanak törvényt a „problémás tinédzserekre épülő iparral” szemben

Paris Hilton felszólította Joe Biden amerikai elnököt és a Kongresszust, hogy lépjenek fel a javítótáborként működő bentlakásos iskolákkal szemben. Az influenszerség, a reality- és webcelebség egyik feltalálója, a kétezres évek elejének proto-Kardashianja, Hilton azt szeretné elérni, hogy a törvényhozók végre érdemben foglalkozzanak az olyan iskolákkal, mint amilyenekben ő is éveket töltött el tinédzserként, és amelyekben elmondása szerint verbálisan, mentálisan, de többször fizikailag is bántalmazták.

Hilton szerint az ilyen intézmények évtizedeken keresztül mindenkit félrevezettek: a szülőket, az iskolai körzeteket, a gyermekjóléti szolgálatokat és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerét is. „Sajnos bedőltek a »problémás tinédzserekre épülő ipar« megtévesztő marketingjének”. Azt írta, ezek a „terápiás bentlakásos iskolák, a katonai stílusú kiképzőtáborok, a fiatalkorúak számára fenntartott igazságszolgáltatási intézmények, viselkedésmódosító programok és más létesítmények évente nagyjából 50 milliárd dollárt termelnek részben azzal, hogy »kemény szeretettel« kezelik a problémás viselkedést”.

Hilton a Washington Postnak küldött véleménycikkében azt írja, hogy egyrészt azért nem jelentette korábban a visszaéléseket, mert az iskolában teljesen elzárták őket a külvilágtól, másrészt „sok intézmény éket ver a szülők és a gyerekek közé azzal, hogy azt mondják a szülőknek, ne higgyenek a gyerekeiknek, amikor azok a rossz bánásmód miatt panaszkodnak”. Állítása szerint emellett ezekben az intézményekben el is mondják a gyerekeknek, hogy „a segélykiáltásaiknak soha nem fognak hinni”.

„Mind a négy intézményben, ahová tizenéves koromban kerültem, fizikailag és lelkileg is bántalmaztak az ott dolgozók. Fojtogattak, felpofoztak, meglestek zuhanyzás közben, nem hagytak aludni, trágár nevekkel illettek és akaratom ellenére begyógyszereztek. Az egyik Utah állambeli intézményben magánzárkába is zártak, ahol a falakat karmolásnyomok és vérfoltok borították.”

Paris Hilton először 2020-ban, a The Real Story of Paris Hilton/This Is Paris című dokumentumfilmjében beszélt a bántalmazásokról. A filmből kiderül, hogy Hilton a mai napig álmatlanságban szenved. Visszatérő rémálma, hogy a szobájában megtámadja két idegen, kirángatják az ágyából és elrabolják. A filmből az is kiderül, hogy ez meg is történt vele: több mint húsz évvel ezelőtt, amikor szülei elküldték őt Utah-ba, a gyakorlatilag javítótáborként funkcináló Provo Canyon Iskolába.

A Washington Postban megjelent írásában úgy fogalmaz, szerinte azt, hogy „ez az iparág évtizedek óta virágozhat”, az „átláthatóság és elszámoltathatóság hiánya” okozza.

„Becslések szerint jelenleg országszerte 120 ezer fiatal van ilyen intézményekben, sokan közülük a gyermekjóléti és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerén keresztül. Az állami ellenőrzések minimálisak, és nincsenek szövetségi vagy más adatok sem az elhelyezésekről, a kritikus esetek jelentéséről vagy az ellátás minőségének ellenőrzéséről. Egyes államok gyerekenként és naponta több száz dollárt költenek olyan »gondozásra«, ami valójában rendszerszintú bántalmazás. Néhány gyerek traumatizáltabban hagyja el az intézményt, mint ahogyan belépett oda” – írja véleménycikkében Hilton, hozzátéve, hogy a szövetségi kormány utoljára 2008-ban foglalkozott ezekkel a problémákkal, az akkori jelentés pedig megállapította, hogy „a nem megfelelően képzett személyzet mellett a nem hatékony irányítási és működési gyakorlatok is hozzájárultak a fiatalok bántalmazásához és halálához”.

„Egy gyereknek sem lenne szabad meghalnia a »kezelések« alatt” – írja Hilton, aki leírta a 16 éves Cornelius Frederick történetét is, miszerint az állami gyámság alatt álló srácot elküldték a Michigan állambeli Kalamazooban található Lakeside Academyre, ahol, miután eldobott egy szendvicset a menzán, a személyzet hét tagja teperte le a földre, majd „a felnőttek közel 12 percen át nehezedtek a mellkasára, még jóval azután is, hogy semmire sem reagált”. Hilton elmondása szerint a személyzet ezután 12 újabb percet várt, mire értesítették a mentőket. Cornelius Frederick végül két nappal később, a kórházban halt meg. Halálát a vizsgálat szerint fulladás okozta.

Hilton szerint nem ez volt az egyetlen hasonló eset, és „talán ha a kongresszus egy évtizeddel korábban, a 2008-as jelentés után cselekedett volna, Cornelius és több tucat más gyerek még ma is élne”.

Paris Hilton Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Most arra próbálja meg rávezetni Joe Bident és Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusát, hogy hozzanak törvényt minden ilyen intézményben elhelyezett gyerek védelmében, rögzítsék, hogy joguk van a biztonságos, humánus környezethez, ahol nincs fenyegetés és magánzárka, illetve ahol a személyzet nem korlátozza őket sem fizikailag, sem gyógyszerekkel.

„Ha léteznének és érvényesülnének ezek a jogok, én és számtalan más túlélő is megmenekülhettünk volna a bántalmazástól és attól a traumától, ami felnőttkorunkig kísért minket. Az, hogy a gyerekeket az intézményeken belül ne hanyagolják el, ne kényszerítsék semmire és ne érje őket bántalmazás, nem republikánus vagy demokrata kérdés. Ez alapvető emberi jogi kérdés, amely azonnali cselekvést igényel. A hatalmon lévőknek kötelességük őket megvédeni.”

Hilton írását követően szerdán Ro Khanna kaliforniai képviselő jelezte, hogy egy olyan jogszabályon dolgoznak, amely lehetőséget tenné a hasonló intézményekben élők számára, hogy jelenthessék a visszaéléseket. Az NBC úgy tudja, a jogszabály megtiltaná a ketrecek és magánzárkák használatát az intézményekben, vagy azt, hogy a gyerekeket éheztetéssel vagy alvásmegvonással büntessék.

Az elmúlt években több hasonló intézményből is beszámoltak bántalmazásokról. A New York Post egyik cikke szerint a Provo Canyonhoz hasonló intézmények általában erőszakkal vitetik el otthonaikból a fiatalokat, akik utána akár egy-két évig nem is találkozhatnak szüleikkel, ha engedik is őket telefonálni, beszélgetéseiket lehallgatják. Ha pedig panaszkodni próbálnak a szüleiknek, akkor büntetést kapnak.

A Provo Canyon vezetése azt közölte, hogy az iskola 2000 augusztusában tulajdonost váltott, ezért nem kommentálják a Hilton dokumentumfilmjében elhangzottakat..

(Nagy kép: Paris Hilton Washingtonban egy sajtótájékoztatón, 2021. október 20-án - Fotó: by MANDEL NGAN / AFP)