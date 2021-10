A Rust rendezőasszisztensét két éve elbocsátották egy film forgatásáról a fegyverbiztonsági előírások megsértéséért

A múlt héten Alec Baldwin színész véletlenül agyonlőtte Halyna Hutchins operatőrt és megsebesítette Joel Souza rendezőt a Rust című western forgatásán.

A Bonanza Creek Ranch bejárata október 23-án. Itt forgatták a Rust című filmet. Fotó: Mostafa Bassim Adly/Anadolu Agency via AFP

A Freedom's Path című film producerei hétfőn megerősítették az AFP hírügynökségnek, hogy a film rendezőasszisztensét, David Hallst a fegyverbiztonsági előírások megsértése miatt 2019-ben elbocsátották, miután egy stábtag „könnyű és átmeneti sérülést szenvedett, amikor egy fegyver váratlanul elsült”.

Dave Halls az Into the Dark című sorozat 2019-es forgatásán sem tartotta be a fegyverekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat – mondta Maggie Goll kellékes, pirotechnikus, aki akkor és most is együtt dolgozott Hallsszal.

A mostani incidenssel kapcsolatban benyújtott eskü alatt tett nyilatkozat szerint David Halls egy próbán átadta a fegyvert Baldwinnak, és azt mondta, nincs benne éles lőszer. „A rendezőasszisztens (Dave Halls) nem tudta, hogy éles lövedékek vannak a kellékfegyverben” – áll az eskü alatt tett nyilatkozatban.

A seriffhivatal szóvivője szerint komplikált esetről van szó. (BBC)