Kevesebb Adria

4 legfontosabb hírünk most

COVID-21

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Látványosan romlani kezdtek a számok a koronavírus-járvány negyedik hullámában. Az elmúlt héten 104 százalékkal nőtt a regisztrált fertőzöttek száma a megelőző héthez képest, ami rekord, ha azokat az időszakokat nézzük, amikor kiterjedt járvány volt, vagyis hetente legalább 1000 esetet azonosítottak. A kórházi adatok is romlanak a most kórházban ápoltak száma a május végi szintre emlékeztet, és eljutottunk oda, hogy óránként meghal egy koronavírus-fertőzött. Azért kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint az egy évvel ezelőtti második hullámban: a kórházban ápoltak száma és ezen belül a gépi lélegeztetésre szorulók száma is alacsonyabb most, mint akkoriban volt.

A fent leírtak miatt, bár nem kötelező, önszorgalomból egyáltalán nem baj, ha maszkot húzunk zárt terekben, tanácsolják rendre virológusok. Most épp Kemenesi Gábor pécsi víruskutató üzente egy dél-koreai kutatásra hivatkozva: a maszkhordás 93 százalékkal csökkentheti a fertőzés átadását egy tömött buszon.

A régió más országaiban sem jobb a helyzet, sőt: egyre inkább úgy tűnik, Kelet-Európa nem tud mit kezdeni a koronavírussal. A Reuters adatai szerint ebben a térségben, ahová ők beleszámolják Magyarországot is, eddig már 20 millió ember kapta el a fertőzést, és most itt tombol leginkább a járvány a világon. Oroszországban, Ukrajnában és Romániában a legrosszabb a járványhelyzet a régióban, ezekben az országokban globálisan is a legmagasabbak között van a koronavírus miatt elhunytak aránya.

További Covid-hírek: