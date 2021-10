Orbán: Senki sem tudja, mi fog történni a világban

Nem lehetséges a magyar vidék fejlődése a közép-európai egység gondolatának megvalósítása nélkül, ha van közép-európai együttműködés, akkor tud boldogulni a magyar vidék is – mondta Orbán Viktor Tornyosnémetinél, a Miskolc és Kassa összeköttetését megteremtő M30-as gyorsforgalmi út átadásán.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Amit akarunk, az „nem egyszerűen csak virágzó vidéki Magyarország, hanem egy erős Közép-Európa”, ami elég erős ahhoz, hogy megvédje magát az olyan természetellenes beavatkozásokkal szemben, amiknek a mai napig érezni a következményeit – mondta.

Orbán szerint ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, utakat kell építeni, amik összekötik a vidék különböző részeit, a vidékieket beviszik a nagyvárosba, összekötik az anyaországi magyarokat, a határon túli magyarokat és összekapcsolják a térség népeit. A most átadott út is ezt a célt szolgálja – mondta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azt mondta, régen a Lengyelország felé vezető kereskedelem fő gócpontja Kassa volt, nagyon fontos útvonal volt ez, és úgy lehetett egy jelentős nemzetközi útvonalat működtetni, hogy nem kellett hozzá érinteni a fővárost. Mi, Trianon utáni magyarok ezt nehezen tudjuk elképzelni – mondta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Szerinte vissza kell alakítani a gondolkodásunkat, hogy rájöjjünk: egy olyan korszakba lépünk, amikor nem Budapestről kiindulva kell útvonalakat tervezni, hanem megvannak a régi természetes, egybetartozó térségek, amiket érdemes összekötni.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán azt mondta, ez egy virágzó vidék volt, amíg a nagyhatalmak az első világháború után szét nem szabdalták, és a mi nemzedékünk küldetése, hogy amit az idegenek és a nagyhatalmak szétszabdaltak, azt megpróbáljuk összeölteni, és ha ezt nem tesszük meg, akkor a magyar vidék adottságai nem érvényesülnek.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azt mondta, mindenhol határokba ütközünk, így a magyar vidék boldogulása akkor képzelhető el, ha a ma már különböző államokhoz tartozó területeket össze tudjuk egymással kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy nem lehetséges a magyar vidék fejlődése a közép-európai egység gondolatának megvalósítása nélkül – mondta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán szerint 2010-ben három célt tűztek ki:

Minden megyei jogú város kapcsolódjon be a gyorsforgalmi úthálózatba. Magyarország minden polgárának – bármilyen kis településen is éljen – legyen módja arra, hogy a lakóhelyétől legfeljebb fél óra alatt elérje a gyorsforgalmi úthálózatot. Az összes gyorsforgalmi út érje el az országhatárt és kapcsolja össze Magyarországot a szomszédjaival.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azt mondta, hatalmas erőket, rengeteg pénzt mozgósítottak a célok elérésére: 2010 májusa óta 33 autópálya- és egyéb gyorsforgalmi útszakaszt adtak át, összesen 600 km-t. Már csak három olyan megyei jogú város maradt, ami nem kapcsolódik be közvetlenül a gyorsforgalmi úthálózatba, 2010-ben még 9 ilyen volt, de a három város (Zalaegerszeg, Kaposvár és Békéscsaba) esetében is folynak az útépítési munkálatok – mondta.

Szerinte a magyar emberek 87 százaléka 30 percen belül rá tud kapcsolódni a gyorsforgalmi úthálózatra, ez az arány 2010-ben 60 százalék volt. Ami a határokat elérő utakat illeti, 2010 előtt csak 3 gyorsforgalmi út érte el az országhatárt, ma ez a szám 9, 2025-re pedig 11 lesz – mondta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán arról is beszélt, hogy a most átadott beruházás fél órával fogja lerövidíteni az utat Kassától Miskolcig. A beruházás értéke 200 milliárd forint, 2014 és 2020 között 700 milliárd forint érkezett a megyébe, és ha megnyerik a következő választást, ez a szám el fog törpülni azok mellett a fejlesztések mellett, amik itt megvalósulnak majd.

Szerinte a most átadott útnak köszönhetően könnyebben jut majd el ide a tőke, az áru, és könnyebben jönnek a turisták is.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Arról is beszélt, hogy senki sem tudja, mi fog történni a világban, meglehetősen zavaros a helyzet mindenhol, és mivel Magyarország a legnagyobb nemzetek játszmáját érdemben nem befolyásolhatja, az egyetlen biztos dolog, aminek értelme és haszna van a számunkra, hogy Közép-Európát építjük, erősítjük. Az ilyen fejlesztésekkel a határok csak politikai tények lesznek, a mindennapi élet zavartalanul folyhat, ami nemcsak a magyaroknak, hanem a többi térségbeli népnek is az érdeke – mondta Orbán, aki szerint az útátadással a magyarországi vidék fejlesztése és Közép-Európa megerősítése érdekében is fontos lépést tettek. (MTI)