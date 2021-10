A zuglói MSZP-ből igazol képviselőket a DK

Gyurcsány Ferenc pártja szerda délután jelentette be, hogy a zuglói önkormányzat két korábbi szocialista tagja, Hevér László György és Bitskey Bence kilépett a Magyar Szocialista Pártból és a Demokratikus Koalícióhoz csatlakozott. A zuglói MSZP elnöke még most is az a Tóth Csaba, akinek gyanús üzleti ügyei miatt kellett visszalépnie az előválasztáson.

Hevér László György a XIV. kerületi képviselő-testületben a Népjóléti Bizottság elnöke, Bitskey Bence a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja. Hevér korábban azzal került a hírekbe, hogy a helyi Fidesszel együtt próbálta elutasítani két jótékony szervezet ajánlatát, ami arról szólt, hogy használaton kívüli, lerobbant lakásokat felújítanak, majd azokba otthonnal nem rendelkező, de zuglói kötődésű embereket vagy egész családokat költöztetnek. Hevér arra hivatkozva próbálta elgáncsolni a terveket, hogy ők a zuglói lakosok érdekeit képviselik, a lakók pedig nem akarnak hajléktalanokat tudni a szomszédságukban.

Hevéri László György

A két kiugrott MSZP-s érkezésével már a DK rendelkezik a legnagyobb létszámú frakcióval a Zuglói Önkormányzatban.