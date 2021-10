Az iráni atomalkura irányuló erőfeszítések „kritikus fázisban” vannak az USA különmegbízottja szerint

A 2015-ös iráni atomalku felélesztésére irányuló erőfeszítések „kritikus fázisban” vannak, és Teherán indokai a tárgyalások elkerülésére egyre inkább okafogyottá válnak – mindezt Robert Malley, Egyesült Államok iráni különmegbízottja mondta, aki felvetette további diplomáciai lépések lehetőségét, még akkor is, ha az alkut nem sikerül újraéleszteni.

Malley úgy fogalmazott, Washington egyre jobban aggódik amiatt, hogy Teherán késlelteti a tárgyalásokat, de szerinte más eszközeik is vannak arra, hogy megakadályozzák Iránt egy atomfegyver kifejlesztésében, és szükség esetén be is vetik ezeket.

Haszan Rúháni iráni elnök Ali Akbar Szalehi társaságában az iráni atomipar csodáit csodálja a Nukleáris Technológia Napján 2019. április 9-én. Fotó: AFP

„Az erőfeszítések kritikus szakaszában vagyunk, hogy lássuk, sikerül-e feléleszteni a Közös Átfogó Cselekvési Tervnek nevezett megállapodást” – mondta Malley, hozzátéve, hogy épp egy több hónapos szünetet tartanak, de „már nagyon fogyatkoznak az Irán által megadott hivatalos indokok”, hogy miért kell szünetet tartani.

Utalt arra is, hogy milyen gazdasági előnyökkel járna, ha Irán visszatérne a megállapodáshoz, miszerint Teherán korlátozná az atomprogramját, cserébe az USA, az EU és az ENSZ gazdasági szankcióinak enyhítéséért.

Malley úgy fogalmazott, „egy holttestet nem lehet feléleszteni”, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok még nem jutott el erre a pontra. „Továbbra is diplomáciára törekszünk, még akkor is, ha teszünk más lépéseket is, amikor egy olyan világgal nézünk szembe, ahol erre szükségünk van.” Hogy itt milyen lépésrekre gondolt, azt nem részletezte, de amióta júniusban Bécsben elnapolták a megállapodás felélesztéséről szóló tárgyalásokat, az USA egyre gyakrabban utal „más lehetőségekre”, amivel katonai fellépésre is utalhatnak.

Ali Bagheri iráni külügyminiszter-helyettes szerdán találkozik Enrique Morával, az Európai Unió főtárgyalójával, hogy a nyáron Bécsben félbehagyott tárgyalásokról egyeztessenek. A megállapodást aláíró felek – Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Németország és Oroszország – szeretnék meggyőzni az Egyesült Államokat arról, hogy térjen vissza a megállapodáshoz, Iránt pedig arról, hogy teljesítse a feltételeket. (Reuters)