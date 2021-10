Hillary Clinton egykori tanácsadója azt állítja, szexuálisan zaklatta őt egy szenátor

Huma Abedin, Hillary Clinton egykori tanácsadója a most megjelenő könyvében többek közt arról is ír, miként zaklatta őt a kétezres évek közepén egy amerikai szenátor.

Brian Fallon, Hillary Clinton, Huma Abedin és Nick Merrill 2016-ban Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Abedin nem nevezte meg a férfit, csak annyit írt, hogy a férfi egy kanapén támadta le, miután meghívta őt az otthonába. A férfi állítólag megpróbálta őt megcsókolni, ő pedig visszautasította ezt, majd elmenekült.

A könyvben akkor részletezi a szexuális zaklatást, amikor arról ír, milyen volt 2001 és 2009 között dolgozni Hillary Clintonnak, amikor New York szenátora volt. Azt, hogy pontosan kiről ír a könyvben, Abedin nem részletezte, de még azt sem, hogy melyik párt tagja volt a férfi. Állítása szerint a férfi azután hívta meg őt egy kávéra a lakására, hogy Washingtonban együtt sétáltak ki egy munkavacsoráról.

Abedin leírása szerint a szenátor „a szájába nyomta a nyelvét” és a kanapéhoz szorította őt. Miután ellökte magától, a szenátor állítólag bocsánatot kért és azt mondta, „félreértette” a dolgot, de azért még megkérdezte Abedintől, hogy akar-e maradni.

Huma Abedin 2015-ben Fotó: SAUL LOEB/AFP

A BBC szerint a könyvben, ami november elején jelenik meg, és a Both/And: A Life in Many Worlds címet kapta, Abedin részletesen beszámol exférjéről, a demokrata párti Anthony Weinerről és annak szexbotrányokkal dúsított karrierjéről is. (BBC)