Leszavazta az olasz szélsőjobb a tervezetet, ami szigorúbban büntette volna a melegek és nők elleni erőszakot

Ez az olasz köztársaság történelmének egyik legsötétebb napja - így jellemezte a mai szenátusi szavazást a baloldali olasz Demokrata Párt egyik politikusa. Az olasz szenátoroknak egy olyan törvénytervezetről kellett szavazniuk, amely gyűlölet-bűncselekménnyé tette volna az LMBTQ közösség tagjai, a fogyatékkal élők és a nők elleni erőszakot. A törvényt az alsóház már megszavazta, a szenátusban viszont a szélsőjobboldali pártok támogatásával 151-131 arányban leszavazták a javaslatot.

Olaszországban az elmúlt időben megszaporodtak a melegek és transzneműek elleni erőszakos bűncselekmények. Az olasz LMBTQ közösség ellen elkövetett erőszakot nyilván a homofóbia motiválja, ennek ellenére

Olaszországban nincs érvényes törvény, ami a melegek gyűlölete motiválta bűncselekményeket gyűlölet-bűncselekményekként kezelje, és így szigorúbban büntesse, mint bármilyen más erőszakos tettet. Az olasz törvényhozás már évtizedek óta próbálkozik hasonló törvények elfogadásával, de katolikus és szélsőjobboldali csoportoknak eddig ezt mindig sikerült valahogy megfúrniuk.

Alessandro Zan a milánói Pride felvonuláson. Fotó: MAIRO CINQUETTI/NurPhoto via AFP