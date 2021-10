A Mészáros Csoportnál nem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás

A romló járványhelyzet miatt szerdán a kormány védelmi intézkedésekről döntött: többek között kötelezővé tehetik a cégek a koronavírus elleni oltást, novembertől maszkot kell viselni a tömegközlekedésen.

A Telex megkérdezett több érdekvédelmi szervezetet, hogy mit gondolnak a szigorítási lehetőségről, illetve a legnagyobb magyarországi munkaadókat, hogy megtudják, kötelezik-e majd dolgozóikat, de a legnagyobb önkormányzatokat is megkeresték.

A lap azt írja, a többség még kivár, a polgármesterek a részletszabályokra és több helyi adatra várnak.

Az állam utáni egyik legnagyobb munkaadó, a Mészáros Lőrinc cégeit összefogó cégcsoport viszont már döntött: nem teszik kötelezővé a védőoltást.

Fotó: Mészáros Csoport

Azt írták: „A közel huszonötezer munkavállalót foglalkoztató Mészáros Csoport egyelőre nem tervezi, hogy kötelezővé teszi dolgozói számára a koronavírus elleni védőoltást. A cégcsoporthoz tartozó vállalatok – ahogy eddig is – bíznak munkavállalóik felelősségteljes döntésében, hiszen a járvány megfékezése közös érdekünk. Ugyanakkor, az előző három hullámhoz hasonlóan a cégcsoport most is minden óvintézkedést megtesz dolgozói és partnerei érdekében.” (Telex)