DNS-vizsgálat igazolta, hogy egy ma élő férfi Ülő Bika dédunokája

Ülő Bika hajának egy darabja segítségével sikerült igazolnia kutatóknak, hogy egy ma is élő dél-dakotai férfi leszármazottja a 19. század legendás törzsfőnökének, írja a Reuters. Mint kiderült, a 73 éves Ernie LaPoint dédunokája a hunkpapa sziúk egykori vezetőjének, aki 1890-ben halt meg.

Ez volt az első alkalom, hogy egy régóta halott híres ember maradványai felhasználásával, DNS-vizsgálat segítségével sikerült azonosítani egy ma is élő, közvetlen leszármazottat. Ernie LaPointe elmondása szerint eddig is úgy tudta, hogy rokona a híres őslakos vezetőnek, de szavait sokan kétkedve fogadták. A DNS-vizsgálat ugyan most megerősítette igazát, de szerinte azok, akik eddig nem hittek neki, ezután sem fognak.

A Cambridge Egyetemen működő geogenetikai központ által végzett vizsgálat ugyan először tárt fel bizonyított rokoni kapcsolatot egy rég meghat, történelmi alak és egy ma élő leszármazott között, de a kutatók a módszer elterjedésére számítanak. Hiszen ezentúl haj, fog- és csontminták alapján is lehet majd vizsgálni a rokoni viszonyokat.

Nem volt könnyű dolguk, ugyanis a megőrzött hajmintát korábban sokáig szobahőmérsékleten tárolták, és évekbe telt, mire sikerült belőle megfelelő DNS-mintát venni. De több évnyi munka után sikerült kifejleszteni egy módszert, mellyel töredékes, rossz minőségű maradványokból is ki lehetett nyerni elég DNS-t.

A sziú törzseket egyesítő Ülő Bika 1876-ban aratott nagy győzelmet a gyarmatosító fehér telepesek, illetve az amerikai hadsereg ellen a Little Bighorn-i csatában.