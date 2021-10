India nem tervez céldátumot mondani a nettó zéró kibocsátás eléréséhez

Hiába kaptak ezzel kapcsolatban számos felszólítást, India nem hajlandó bejelenteni, hogy mikor tervezik elérni a nettó zéró karbon-kibocsátást, írja az Al Jazeera. India a világ harmadik legnagyobb károsanyag-kibocsátója Kína és az Egyesült Államok után, és a jövő heti glasgow-i klímacsúcs előtt sok felszólítást kaptak arra, hogy a kormány jelentse be, az indiai gazdaság klímasemleges lehet az évszázad közepére, és hogy milyen lépéseket tennének ehhez.

Fotó: INDRANIL ADITYA/NurPhoto via AFP

Rameshwar Prasad Gupta környezetvédelmi miniszter ugyanakkor szerdán arról beszélt újságíróknak, hogy a nettó zéró kibocsátás tervének bejelentése nem megoldása a klímaválságnak, szerinte ugyanis fontosabb, hogy amíg elérnék a nettó zéró szintet, addig egy ország mennyi károsanyagot enged ki a légkörbe.

Mostanra az Egyesült Államok, az EU és Nagy-Britannia is vállalta, hogy 2050-re nettó zéróra csökkentik a kibocsátásukat, azaz maximum annyit fognak kibocsátani, amennyit el is tudnak nyeletni az erdők, növények, termőtalaj, illetve a jelenleg is még leginkább csak fejlesztés alatt lévő szénmegkötő technológiák révén. Kína és Szaúd-Arábia pedig 2060-ra vállalta ugyanezt.

Gupta elmondása szerint a század közepéig az Egyesült Államok 92 gigatonnányi, míg az EU 62 gigatonnányi szén-dioxidot fog kibocsátani az indiai kormány becslései szerint, míg Kína 450 gigatonnát 2060-ig.

A hétvégétől közel 200 ország képviselői fognak részt venni az ENSZ Klímacsúcsán Glasgow-ban, és jelezve India elkötelezettségét, Narendra Modi miniszterelnök is megjelenhet majd az eseményen.

India a 2015-ös párizsi klímacsúcson azt vállalta, hogy 2030-ra a 2005-ös szint 33-35 százalékára csökkentik a kibocsátásukat, és a környezetvédelmi miniszter, Bhupendra Yadav szerint ez továbbra is elérhető cél a számukra. Vannak klímaszakértők, akik szerint Indiának ennél is ambiciózusabb célokat kéne vállalnia 2030-ra.

Yadav szerint a glasgow-i klímacsúcs sikerességét majd azzal lehet mérni, hogy sikerül-e áttörést elérni a pénzügyi-finanszírozási kérdésekben, azaz segítenek-e majd a fejlődő országoknak abban, hogy úgy csökkenthessék a kibocsátásukat, hogy közben nem törik meg a gazdasági növekedésük.