Nyugdíjas nő Orbánnak: Megnéztük az Elkúrtukat, patásördög ez a Gyurcsány

A miniszterelnök az oldalán osztott meg 'Gyurcsányról...' címmel videót arról, hogy odament hozzá egy rendezvényen egy idős nő, aki közölte vele, hogy megnézték az Elk*rtuk című filmet. Orbán erre közölte, hogy ő még nem látta, mire a nő elmondta, hogy isteni jó, és „egy patásördög ez a gyurcsány, egy patásördög. Egy patásördög”.

Orbán erre megismétli, hogy nem látta még a mozit, mire a nő elmondja, hogy megrázó volt a film. A Kálomista Gábor producerkedésével készült Elk*rtuk a 2006-os eseményeket értelmezi újra a Fidesznek kedves perspektívából, többek között Dobrev Klárát téve a rendőri erőszak elrendelőjeként. Ez a narratíva a héten a Kossuth Rádióban már úgy volt előadva, mintha tényleg ez történt volna 2006-ban.

A film körül, amit országszerte rengeteg plakáthelyen hirdetnek és az állami szervek is tolnak, hónapok óta hatalmas hisztit művelnek a készítői, Kálomista a teljes Fidesz-közeli médiát végigturnézta azzal, hogy megpróbálják ellehetetleníteni az alkotás bemutatását.

Az Elk*rtukról korábban hosszabb kritikát is írtunk. Szintén csütörtöki hír, hogy Orbán Viktor is elkezdte hirdetni a posztjait Facebookon: a miniszterelnök stábja eddig nem költött pénzt hirdetésekre, de mint a Telex megírta, október 23-a óta felbukkantak az első pénzért hirdetett posztok is az oldalán.