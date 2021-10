Fekete hattyúkat tenyésztenek Észak-Koreában, hogy legyen mit enni

Kreatív megoldásokra kényszerül az észak-koreai vezetési az élelmiszerhiány kezelésére. Ilyenek a pénzt helyettesítő kuponok és az emberi fogyasztásra szánt hattyúk tenyésztése.

A Reuters hírügynökség nemzetközi megfigyelőkre hivatkozva arról számol be, hogy egyre komolyabb probléma az élelmszerhiány az országban. A dél-koreai hírszerzők csütörtökön egy zártajtós parlamenti meghallgatáson arról beszéltek, hogy Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun arra adott utasítást, hogy minden szem rizsre vigyázzanak, és mindenben támogassák a mezőgazdaságot. Az országban most járnak a betakarítás végefelé, és egyelőre úgy tűnik, az időjárásnak köszönhetően idén talán jobb lesz a termés, mint tavaly. A hírszerzők arról is beszámoltak, hogy Észak-Korea arra készül, hogy újranyissa határait Kína és Oroszország felé az elkövetkező hónapokban.

Az élelmiszerhiány a szankciók és a világjárvány hatására most különösen súlyos probléma az országban.

Kim Dzsongun 2021. október 10-én beszédet mond Phenjanban. Fotó: EyePress via AFP

Kim Dzsongun beismerte, hogy „feszült” a helyzet, és elnézést kért az állampolgároktól azért, hogy áldozatokat kellett hozniuk azért, hogy elkerüljék a koronavírus elterjedését. Ugyanakkor azt is mondta, hogy idén jelentős volt a gazdasági fejlődés, és Észak-Korea megtagadta, hogy az ENSZ megfigyelőket küldjön az országba az éhínség veszélye miatt.

Észak-Korea hivatalosan egyetlen koronavírusos esetet sem jelentett. A segélyszállítmányokat most kezdik beengedni, és Kína adatai szerint a kereskedelemben is megindult egy lassú növekedés.

Sajtóhírekben arról írnak észak-koreai forrásokra hivatkozva, hogy a központi bank pénzt helyettesítő kuponokat nyomtat, ami nagyjából 1 dollárt ér, mert annyira nincs készpénz. A Rimjin-gang nevű, Japán székhelyű portál arról ír, a kuponok már augusztus óra keringenek az országban, és azért voltak kénytelenek használni az észak-koreaiak, mert nem érkezett papír és tinta Kínából.

Az élelmiszerhiányra utal az is, hogy a héten az észak-koreai állami média az egyébként díszmadár fekete hattyú emberi fogyasztását népszerűsítette, és bejelentették, hogy ipari mennyiségben fognak bele az állat tenyésztésébe.