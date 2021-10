Schwarzenegger: Aki szerint a klímaváltozás elleni küzdelem rossz a gazdaságnak, az hazudik vagy hülye

Kalifornia korábbi kormányzója, a világ egyik legismertebb testépítője a COP26, az ENSZ éghajlatváltozási konferenciájára készülve adott interjút a BBC-nek. Arnold Schwarzenegger szerint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése jót fog tenni az egész világ gazdaságának.

Beszélt arról is, hogy a húsfogyasztás csökkentése nem azt jelenti, hogy áldozatot kell hoznunk, ő maga például egészségesebb, mióta szinte egyáltalán nem fogyaszt állati eredetű élelmiszert, és arról is, hogy a nemzetközi kereskedelem milyen súlyos hatással van a környezetre. Schwarzenegger szerint Kalifornia jó példa arra, hogy a szén-dioxod-kibocsátás csökkentése mellett is lehetséges a jólét. Szerinte akik azt mondják, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem árt a gazdaságnak, hazugok vagy hülyék, és egyszerűen nem tudják, hogyan kell csinálni. Ők viszont Kaliforniában már rájöttek, és a lényeg annyi, hogy legyen az embernek töke megcsinálni - mondta az akcióhős.