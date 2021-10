Hétvégi olvasnivaló az EU rejtett aknáitól a true szent sikeréig

Kellemes szombat reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása.



Minden szombat reggel emailben küldjük el azokat az anyagainkat, amiket az utóbbi napokban írtunk a 444-re, és tökéletesek hétvégi olvasgatáshoz. Itt tudsz feliratkozni erre, és minden hétköznap reggel küldött hírösszefoglalónkra.

COVID-21

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Az elmúlt héten megint előtérbe került a koronavírus-járvány témája, köszönhetően a rohamosan romló járványadatoknak és annak, hogy a kormány jelentős korlátozások bevezetéséről döntött.

Senki sem számított például rá, hogy a kormány most fogja bedobni a kötelező oltást. A munkáltatók ugyan kértek ilyet, a szakszervezetekkel viszont nem egyeztetett a kormány, mielőtt lehetővé tette a cégek számára, hogy az oltás beadatására kötelezzék a munkavállalókat. A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége sem tudott arról, mire készül a kormány. A dolgozók képviselői hiányolják az egyeztetést, és féltik azok megélhetését, akik így sem fogják beadatni az oltást.

Az ilyen komoly intézkedéseket is jobban előre lehetne jelezni, ha elárulná a kormány, kik és milyen tanácsokat adnak neki, de az elmúlt másfél évben soha nem kaptunk erre a kérdésre egyértelmű választ. A csütörtöki kormányinfón sem, ahol Gulyás Gergely nem tudta megmondani, milyen szakmai érvek hangoztak el az operatív törzsben. Így nem tudjuk, például miért pont most, miért pont csak a tömegközlekedésben tették kötelezővé a maszk viselését. De megígérte, segít újból oltási adatokat szerezni.

Haszán Zoltán „ellátogatott” egy szakértői kerekasztal-beszélgetésre is a jelenlegi járványhelyzetről. Itt Jakab Ferenc pécsi virológus azt mondta, két héttel ezelőtt nagyon optimista volt, hogy relatív könnyen megússzuk a negyedik hullámot, de ma már nem annyira az. Az biztosnak látszik, hogy a járvány terjedését nem a karantén fogja megállítani. Hogy mennyire elengedte a járványügy ezt a fontos eszközt, azt jól mutatja a tény, hogy kevesebben vannak most hatósági házi karanténban, mint amennyi beteg van hivatalosan. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a betegekkel érintkezőket is otthon kellene tartani.