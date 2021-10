Alec Baldwin először beszélt nyilvánosan azóta, hogy véletlenül lelőtte filmje operatőrét

„Nem nyilatkkozhatok, mert még folyamatban van a nyomozás. Erre a Santa Fe-i seriffhivatal utasított. Nem válaszolhatok semmilyen kérdésre a nyomozással kapcsolatban. Nem tehetem”

– ezeket az őt megállító paparazzóknak nyilatkozta Alec Baldwin, aki először szólalt meg nyilvánosan azóta, hogy véletlenül lelőtte az operatőrt a Rust című film forgatásán.

Baldwin bár a nyomozásról nem beszélt, a 42 évesen meghalt Halyna Hutchinsról azt mondta, „a barátom volt”, és hogy aznap este, amikor megérkezett a forgatásra Santa Fe-be, a film rendezőjével, Joel Souzaval és Hutchinsszal együtt vacsoráztak. A Baldwin által használt fegyverből leadott lövés Souzat is eltalálta a vállán.

A lesifotósok a Vermont állambeli Manchesterben tudtak beszélni Baldwinnal, a CNN cikkében úgy fogalmaz, feleségével, Hilaria Baldwinnal, ost itt „húzzák meg magukat” a halálos kimenetelű incidens óta.

A CNN által posztolt videó egy pontján azt is látni, hogy Baldwin felesége felháborodott, amikor az egyik kérdező nem tudta Hutchins nevét: „A neve Halyna. Ha már ennyi időt töltöttél azzal, hogy ránk vársz, tudnod kellene a nevét.”

Alec Baldwin azt is elmondta, hogy a történtek óta már találkozott Hutchins férjével és fiával is. Úgy fogalmazott, nem tudja, „hogyan kategorizálja”, hogy milyen volt a találkozó, elmondása szerint Hutchins férjét „elöntötte a gyász”. „A filmforgatásokon időről időre előfordulnak véletlen balesetek, de nem ilyenek. Ami most történt, az egy a trillióból.”

Baldwin, aki nemcsak szereplője, de producere is a filmnek, aminek forgatásán a baleset történt, azt mondta, folyamatosan tartja a kapcsolatot Hutchins családjával, akik „sokkos állapotban vannak”.

Azt mondta, nem tud arra válaszolni, hogy a jöváben dolgozna-e olyan film forgatásán, ahol olyan lőfegyvereket használnak, mint amilyeneket most, a Rust forgatásán használtak.

„Ne felejtsük el, és ez fontos, hogy hány golyót lőttek ki filmekben és sorozatokban az elmúlt 75 évben? Ez Amerika. Hány golyót lőttek, szinte mindegyiket baleset nélkül” – mondta Baldwin, hozzátéve, hogy „ezután a szörnyű katasztrófa után néhány új intézkedésnek kell történnie”, de „erről nem nekem kell döntenem”.

Alec Baldwin október 21-én, egy kellékfegyverrel, forgatás közben, egy jelenet próbáján, közvetlen közelről lőtte mellbe a film operatőrét, Halyna Hutchinst. A golyó áthatolt az operatőr testén, és még a mögötte álló rendezőt, Joel Souzát is megsebesítette. A rendezőasszisztens, Dave Halls azóta már elismerte, ő maga nem ellenőrizte a fegyvert, mielőtt Baldwin kezébe nyomta volna azt. (CNN)