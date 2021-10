Gwyneth Paltrow sorozata a szexről messze a legértelmesebb dolog, amihez az utóbbi években a nevét adta

„Sokan azt hiszik, akkor passzolnak a párjukkal szexuálisan, ha mindketten ugyanazt szeretik. Edukálnunk kell magunkat e téren. A perverzió nem feltétlenül korbácsot és láncot jelent. Inkább meglepetést, kalandot.”

A fentieket Gwyneth Paltrow újabb sorozatában, a Sex, Love & goop-ban mondja egy szexterapeuta, miután végignézhettünk egy párt, akik egy intimitás-coach segítségével különböző szexjátékokkal kísérletezve ébrednek rá, hogy mennyire fontos a szexben nemcsak a kommunikáció, de az edukáció is.

Sokszor leírtam már és valószínűleg sokszor le is fogom még írni, hogy Gwyneth Paltrow Goop márkanév alatt futó sarlatánkodásain a végtelenségig lehet nevetni. A vaginagőzölője, a lehetetlen illatú gyertyái és a különböző helyekre dugdosható tojásai miatt az elmúlt években a legtöbbször már tényleg nem tudtam eldönteni, hogy Paltrow teljesen megőrült-e, vagy inkább úgy döntött, hogy életét a végtelen trollkodásnak szenteli, mindenesetre az már 2020-ban kiderült, hogy van egy olyan téma, amihez ő is képes jól hozzányúlni. Ez a téma a szex, amiről most egy olyan sorozatot készített, ami messze a legértelmesebb dolog lett, amihez az utóbbi években a nevét adta.

A Netflixen 2020 elején megjelent The goop lab with Gwyneth Paltrow című, a legtöbb esetben áltudományos és leginkább spirituális őrületekkel teli sorozatának egyik részében azt mutatták be, hogy mit érdemes tudni az élvezetről, de leginkább a női orgazmusról. Az a rész a többivel ellentétben tényleg annyira jól sikerült, hogy Paltrow is látta, érdemes a témával sokkal részletesebben is foglalkozni, ezért összerakott egy újabb sorozatot Sex, Love & goop címen, ami már kifejezetten a szexre és a párkapcsolatokra koncentrál.

A 2020-as sorozatának egyik részében konkrétan végignézhetjük egy nő maszturbálását, amit sikerült úgy bemutatni, hogy közben nem érezzük magunkat kínosan, nem olyan, mintha pornót néznénk, de nem is olyan, mint egy megrendezett film. Meg tudták oldani, hogy érdekesen, dokumentumfilmként tálaljanak egy olyan dolgot, amit az emberek a legtöbb esetben egyedül vagy partnerrel együtt élnek át, és közben egy másodpercre sem érezzük azt, hogy kukkolunk. Valami hasonló történt most a Sex, Love & goop kezdetén is.

Plüssvagina

A Netflixen most bemutatott hatrészes sorozatban öt párt követhetünk nyomon, akik különböző terápiás módszerekkel próbálnak javítani szexuális életükön vagy párkapcsolatukon. Az első másfél rész kifejezetten érdekes volt, ugyanaz történt, mint a már említett maszturbálós jelenet közben: kifejezetten intim helyzeteket mutatnak be úgy, hogy az egy pillanatra sem kényelmetlen, láthatóan még azoknak sem, akik aktívan részt vesznek benne.

Fotó: Netflix/Sex, Love & goop

Annak, hogy nem érezzük magunkat kínosan a sorozatban bemutatott intim jelenetek közben, mindössze annyi a titka, hogy amikor már túlságosan sokat látnánk, hirtelen vált a kamera, mondjuk bevágják az egyik szexterapeutával, Michaela Boehmmel beszélgető Gwyneth Paltrow-t, aki meglepő módon a legkevésbé sem idegesítő, sőt kifejezetten empatikus és szórakoztató házigazdája a műsornak. És ezzel be is fejeztem a dicséretet, mert a második rész végén ha nem is teljesen váratlanul, de nagyon hirtelen kúszott be egy erős spirituális vonal, amikor is egy másik, az egyszerűen csak Jaiyja néven futó szexterapeuta az élettársával együtt nyakig felöltözve, ruhában mutatott be egy légzéstechnikán alapuló szexet. Azt, ahogy lihegve, hörögve vonaglanak egymás ölében, már nagyon nehéz röhögés nélkül végignézni, az egyik pár férfitagja tökéletesen le is írta a jelenetet azzal, hogy olyan volt, mintha valami fura bűvészmutatvány néztek volna végig. A lihegős terapeuta viszont megint szimpatikus tudott lenni, amikor a női nemiszervet, annak részeit és működését egy plüss-vagina segítségével szemléltette.

Fotó: Netflix/Sex, Love & goop

Bemutatva többek közt azt az egyébként egyáltalán nem túl régen tett felfedezést is, hogy a csikló sokkal, de tényleg sokkal nagyobb annál, mint ami látszik belőle. Mert az nemcsak egy apró, borsóméretű valami, hanem több centire nyúlik hátra és öleli körül az egész hüvelyt. (Egyébként ennek köszönhetően derült ki, hogy nem kétféle orgazmus létezik, a klitorális meg a vaginális, hisz valójában a hüvelyi orgazmusról is a csikló tehet, csak nem az az apró kilógó része, hanem az, amit nem látunk.)

„A nőknek nem azt tanítják, hogyan élhetik meg, hanem hogy hogyan tagadják meg a szexuális vágyukat”

„A mi világunkban a pénisz vaginával való érintkezése a norma. És ebben a felállásban a pénisz sokkal fontosabb mint a vagina, ezért rengeteg kétely és rejtély övezi azt a szituációt, amelyben két, vaginával rendelkező ember közösül” – ezzel vezeti be a szomatikus szexológiával foglalkozó Darshana Avila a harmadik részt, amiben már egy leszbikus pár próbál megoldást találni a szexuális életükben megjelenő problémákra. Mint kiderül, utóbbiakat leginkább a body shaming és mindenféle más megszégyenítés okozza, kezdve azzal, hogy egyikőjük egy mélyen vallásos családból érkezik, ahol az anya a mai napig nem hajlandó elfogadni lánya párkapcsolatát.

A velük foglalkozó terapeuta szerint az egyik alapvető probléma az, hogy „a nőknek nem azt tanítják, hogyan élhetik meg a szexualitásukat”, hanem „azt tanítják, hogyan tagadják meg a szexuális vágyukat, vagy legalábbis ne beszéljenek róla, ne nyíljanak meg”. Hasonlóan fogalmazta meg mindezt Michaela Boehm is, miszerint „a saját testünk, a nemi szerveink megérintése és felfedezése tabunak számít, főleg ha nőkről van szó”, az emiatti „szégyen megdermeszti a testünket, amitől bezárul”. Szerinte ez gyakorlatilag „egy védelmi funkció, és kiváló példája annak, hogyan él bennünk a trauma lenyomata”.

A probléma a szégyen és az edukáció hiánya

Ez a szégyen gátolja sok szinten a már említett leszbikus pár kapcsolatát, amit először nem egy kifejezetten úttörő módszerrel próbálják helyretenni: tükör elé állítják őket, hogy vizsgálják meg magukat minél részletesebben. Itt nem hangzik el semmi eget rengető vagy soha nem hallott tanács, de aztán elérkezünk a „szexológiai testmunkához”, ahogy Darshana Avila nevezi az általa alkalmazott módszert, ami elmondása szerint egy „olyan terápia, ami eredetileg az AIDS és a HIV robbanásszerű terjedése idején alakult ki”, és egy olyan, „az erotikát és a traumák gyógyítását ötvöző módszer”, ami „kezdetben meleg férfiaknál vált népszerűvé”.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a terapeuta a hozzá érkező pár egyik (majd később a másik) tagján, pontosabban a nemi szervén a saját kezével mutatja be, hogyan és miként lehet élvezetet és akár orgazmust elérni, még azokban az esetekben is, amikor valakinek fájdalmat okoz a behatolás. „Mindig kesztyű van rajtam. Az érintés egyirányú, beleegyezéses alapon történik, ezt az ügyféllel előtte alaposan átbeszéljük, hogy tudják, bátran képviselhetik a véleményüket, és én mindig éberen figyelek arra, hogy így is tegyenek” – magyarázza gyakorlatilag két ujjazás között Darshana Avila, és bármennyire is abszurdnak tűnik mindez, még mindig be tudták ezt úgy mutatni, hogy ne érezzük totális elmebajnak az egészet. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy ugyanebben a részben egy egészen hasonló gyakorlatot egy másik pár esetében egy másik szexterapeuta már nem a saját kezével csinálta. Ő inkább szavakkal irányította a pár egyik tagját, hova és hogyan nyúljon partnerén, ami azért jóval kevésbé tűnik bizarrnak, mint a gumikesztyűben, kedvesen mosolyogva ujjazó terapeuta.

Fotó: Netflix/Sex, Love & goop

Az utolsó két részt valójában már csak belepörgetve néztem meg, mert az ötödik részben családállítással, (értsd: egy unalomba fulladó pszichodrámával) próbálták nem is megoldani, hanem megelőzni egy másik leszbikus párnak a kapcsolati, ragaszkodási problémáit, ami után sajnos már kedvem sem volt a hatodik részhez.

Szuper lett volna, ha nem kirázólag tartós párkapcsolatban élőkkel foglalkozik a sorozat, azt viszont üdítő volt látni, hogy nem kifejezetten génlottónyertesekkel, hanem olyan, hétköznapi emberekkel forgattak, akik simán ott ülhetnének mellettünk a villamoson. Annak pedig tényleg csak örülni lehet, hogy volt közöttük egy hatvanas pár is.

Minden bénasága, túltolt spiritualitása és hibája ellenére is simán ajánlom, ha nem is a komplett sorozatot, de legalább az első két részt, mert már abból kiderül a lényeg: akármilyen idős is legyen valaki, borzasztó fontos a szexedukáció, aminek hiánya rengeteg ember és pár életét befolyásolhatja. És mert mindig lehet újat tanulni, akár egy gigantikus plüssvagina segítségével.