Szlovákiában vége annak a korszaknak, amikor a politikusok nyugodtan tárgyalhattak az oligarchákkal a vadászházaikban

Az elmúlt években Szlovákiában látványosan esett darabjaira az a hálózatrendszer, ami a politika, az igazságszolgáltatás és különböző üzleti-bűnözői csoportok összefonódásából alakult ki. Ehhez azt kellett, hogy az újságíró, Jan Kuciak meggyilkolása után a felháborodott közvélemény akkora nyomást helyezzen a hatóságokra, hogy már a politika sem tudott beavatkozni a munkájukba. Ahogy elkezdtek nyomozni, egyre feljebb jutottak. Az ügy miatt Robert Fico harmadik kormánya néhány hét alatt megbukott, ezután pedig rendőrfőkapitányokat, bírókat vettek őrizetbe, de vizsgálati fogságba került egy igazságügyi államtitkár, a különleges ügyészség volt főnöke és az adóhivatal nyomozócsoportjának korábbi vezetője is.

Fokozatosan borult minden, a kihallgatásokon néhányan elkezdték felvázolni, hogyan működött a rendszer. „Az derült ki ugyanis, hogy Szlovákiában tényleg mindenkit meg lehetett venni. Voltak, akik büntetlenül lophattak, csalhattak, mert megvásárolták a büntetlenségüket” -írta le a helyzetet a 444-nek tavaly Soltész Árpáddal újságíró, író. (A két ország valóságai közötti távolságot jól jelzi, hogy itthon Szájer József az eseményeket még azzal magyarázta, hogy Fico nem a Kuciak-gyilkosság miatt bukott meg, hanem azért, mert Orbán Viktor oldalára állt a migráció elleni küzdelemben.)



Tüntetés Pozsonyban Jan Kuciak és menyasszonya, Martina Kusnirova megölése után 2018 februárjában Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Azonban a bukás ellenére Fico nem tűnt el a politikából, és pártjával, a Smerrel 2020 után is az ellenzék meghatározó ereje maradt. Mostanában épp azon dolgozott, hogy egy népszavazással előrehozott választásokat kényszerítsen ki.

Pont úgy zajlanak a politikusok és az oligarchák tárgyalásai, ahogy elképzeltük

A héten viszont olyan felvételek kerültek elő, amik azt mutatják, hogy Robert Fico és a hozzá köthető oligarchák pont úgy próbálnak beleszólni az igazságszolgáltatás munkájába, és befolyásolni a Kuciak-gyilkosság után indult nyomozásokat, mint az sejteni lehetett. A bekamerázott lévai vadászházban a következő társaság tartott titkos találkozókat 2021 júliusa és szeptembere között:

Robert Fico volt miniszterelnök;

Fico korábbi belügyminisztere, Robert Kaliňák, aki a Kuciak-gyilkosság miatt mondott le;

az egyik lecsukott rendőrfőnök ügyvéd fia, Pavol Gašpar;

a Kuciak-gyilkosság megrendelésével megvádolt nagyvállalkozó, Marian Kočner védőügyvédje, Marek Para;

és Miroslav Bödör, Fico-közeli oligarcha, a legnagyobb szlovákiai őrző-védő szolgálat tulajdonosa, ami fontos állami megrendelést kapott, például atomerőművet őrzött, és a rendőrség működésére is befolyása lehetett.

A hivatalos magyarázat szerint a leleplezés teljesen véletlenül történt, és a rendőrség csak azért kért engedélyt a járási bíróságtól a vadászház megfigyelésére, hogy a környéken garázdálkodó orvvadászokat kapják el. Azonban a szlovák sajtó szerint az orvvadászok ellen éppen a Kuciak-gyilkosság miatt felállított nyomozócsoport egyik tagja nyomozott, ő jutott el az oligarcha által bérelt vadászházig.

Mivel a felvételeken a volt miniszterelnök és társai nem vaddisznókat és medvéket zsigerelnek ki, hanem a büntetőügyeket megfúrását tárgyalták meg, azok egyenesen a korrupcióellenes Speciális Ügyészséghez kerültek.

Az egyik felvételen éppen az egykori belügyminiszter ötletel arról a két ügyvéddel, mit kellene mondania a közelgő kihallgatáson, amire azért rendelték be, mert az általa kinevezett pénzügyőr elismerte, hogy kenőpénzeket fogadott el, és a volt különleges ügyészre is rávallott. Végül arra jutottak, hogy a kinevezést arra a volt rendőrkapitányra kellene fogni, aki öngyilkos lett a vizsgálati fogságban, mert biztos nem fogja megcáfolni. Egy másik körben az egyik ügyvéd arra figyelmeztette Ficót, hogy az egyik párttársa videója miatt a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is megvádolt Marian Kočner annyira ideges lett, hogy majdnem elkezdett együttműködni a rendőrséggel. Ezután Fico biztosította arról, hogy elintézi az ügyet.



A Dennik N pénteken pedig már egy olyan felvételt mutatott be, amin a volt miniszterelnök arról beszél szeptember végén a szarvasagancsok alatt, hogyan próbált meg egy vállalkozón keresztül kapcsolatba lépni a főügyésszel, Maroš Žilinkával. Ő azért került szóba, mert előtte a volt belügyminiszter arra panaszkodott az ügyvédeknek, hogy a főügyészt nehéz befolyásolni. Az ott ülő oligarcha pedig amiatt aggódott, hogy még mindig nem állította le a pártjukhoz köthető emberek elleni eljárásokat, például a fia ellen is nyomoznak sikkasztás miatt.

De Fico megnyugtatta őket, hogy a főügyész az egyik vadásztársán keresztül azt üzente, nem kell félniük. Ha a parlamentben kellően elhúzzák a főügyész jogkörének szűkítéséről szóló szavazást, addig a volt rendőrkapitány és az oligarcha fia kikerülhetnek a börtönből. A mostani szabályozás szerint ugyanis a főügyész megszakíthatja azt az eljárást, ami szerinte törvénytelenül zajlik, de ezt a jogát a korábbi vitatott döntései miatt a kormánykoalíció pártjai megszüntetnék.

A kiszivárgott felvételek megmutatják, Ficó még most is milyen szorosan működik együtt az oligarchákkal, ez pedig betehet a visszatérésének. Nem véletlen, hogy a volt miniszterelnök olyan ideges lett, hogy hirtelen a sorosozásnál jobb magyarázatot nem is tudott kitalálni az újságírók előtt. Ráadásul a vadászházban azt is elkotyogta, hogy koronavírusosan PCR-tesztet hamisított, hogy hazamehessen Szlovákiába, ahol szintén nem tartotta be a karantént. És kiderült az is, hogy a nyaralása alatt aranyat és nagy mennyiségű készpénzt loptak el tőle a pártházból, de ezt nem jelentette a rendőrségen, nehogy firtatni kezdjék azok eredetét. Illetve azt is elintézte, hogy az ügyészjelölt barátnője a nemzetbiztonsági átvilágítás előtt előre megkapja a kérdéseket.