A járványverte Ukrajnában Kárpátalján oltatták be magukat a legkevesebben

A magyarok lakta Kárpátalján és a szintén nyugat-ukrajnai Volinyi területen oltatták be magukat a legkevesebben, számolt be a sajtónak Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter hétfőn. Pontos arányt az MTI tudosítása nem közöl, csak azt, hogy még a leginkább átoltott Kijevben is a lakosság alig több mint fele védett, míg a második helyen álló Poltavai területen mindössze 40 százaléknyian kapták meg valamelyik vakcinát.

„Néhány régióban nem hallgatnak az ajánlásokra, és alacsony az oltakozási hajlandóság, ezek közé tartozik Kárpátalja és a Volinyi terület” - jelentette ki a miniszter.



Pedig Ukrajnában nagyon csúnyán beindult a járvány negyedik hulláma. Többen betegednek meg naponta, mint bármikor máskor az elmúlt másfél évben.

A 24 közigazgatási területből már 15 van a legszigorúbb vörös besorolásban, köztük a főváros, Kijev is. Utóbbiban hétfőn léptek életbe a leszigorúbb korlátozások, amelyek között van, hogy a közösségi közlekedési eszközöket - beleértve a metrót is - csak oltottak vagy negatív teszttel rendelkezők vehetik igénybe. Ugyanez vonatkozik a bevásárlóközpontok, vendéglátóhelyek és sportlétesítmények látogatására is, az iskolákban pedig távoktatásban folytatódik a tanítás. Vitalij Klicsko, Kijev ex-bokszoló főpolgármestere egy rádióinterjúban azt mondta, nincs elegendő egészségügyi alkalmazott a betegek ellátásához.

A koronavírus-járvány miatt védõmaszkot viselõ gyümölcsárus Ungvár központi piacán. Fotó: Nemes János/MTI/MTVA

Az egész országban hétfőre 13 936-tal 2 936 238-ra nőtt az újonnan azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 298-cal 68 027-re, az aktív betegeké pedig csaknem nyolcezerrel 426 113-ra. Az elmúlt napon 3828 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.