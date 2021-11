Egy republikánus szenátor megfejtette, miért néznek pornót és videójátékoznak a férfiak

Furcsa figurák békeidőben is akadnak a washingtoni Capitoliumbann, amikor épp nem QAnon-hívő incel sámánok dáridóznak odabent önfeledten. Ilyen az ultrakonzervatív republikánus szenátor Josh Hawley is, aki egy konzervatív konferencián, Orlandóban fejtette ki hétfőn az antifeminista nézeteit, és beszédét a Federalist című lap is lehozta.

Josh Hawley Fotó: TOM BRENNER/AFP

Ebben olyan megfejtések hangzottak el, mint hogy

mivel évek óta kritizálják a férfiakat és a férfiasságot, nem csoda, hogy egyre több férfi zárkózik be a tétlenség, a pornográfia és a videójátékok világába;

a baloldal egy férfiak nélküli világot akar teremteni.

a fiúkat mindinkább egy gyógyíthatatlan betegségnek tekintik;

a hagyományos férfiasságot toxikusnak próbálják beállítani, a hagyományos férfias erényeket - a bátorságot, a függetlenséget, a magabiztosságot - pedig a társadalomra leselkedő veszélynek.

Hawley-t körberöhögték a Twitteren, különösen amiért az összes férfi védelmében próbált felszólalni.

Ha Josh Hawley a férfiasság szakértője, szeretném röviden megosztani gondolataimat a kvantumfizikáról.



Bezzeg a régi szép időkben, amikor még békén hagyták őket, az amerikai férfiak szilikonnal kitömött királynőkkel dugtak és naponta lőtték halomba az útjukba kerülő űrlényeket!



Josh Hawley szerint az amerikai férfiak pornót néznek és videójátékoznak, és ezért kritizáják a férfiasságukat. Igen, a szüleik, amikor rákérdeznek, hogy Josh, mikor költözöl már el, hagyod abba az orrtúrást szerzel végre egy állást!

(via The Guardian)