Steve Buscemi Steve Buscemi-mémnek öltözött halloweenra

Steve Buscemi New York-i otthonába is sok gyerek kopogtatott be vasárnap este, hogy cukorkát gyűjtsenek. Volt nagy meglepetés, amikor meglátták, hogy a színész saját magának öltözött. Pontosabban abba a szettbe, amit a 30 Rock egyik jelenetében viselt és ami az egyik legnépszerűbb mém azóta is.



Előbb az eredeti jelenet:

Ezek pedig a vasárnap esti fotók a jópofa fickóról:

