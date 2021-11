Bocsánatot kért Lukácsi Katalintól a Pesti TV műsorvezetője

Telefonon bocsánatot kért Lukácsi Katalintól Ferkó Dániel, a Pesti TV műsorvezetője, amiért hétfőn azt a kérdést szegezte neki:

„Kedves Katalin! Milyen érzés Gyurcsány Ferenc hátsó feléből kilógni a főnökének és önnek is?” Lukácsi, aki 2017-ig a KDNP tagja volt, ma pedig Márki-Zay Péter mellett politizál, elfogadta a bocsánatkérést.

„Őszintén, ez jobban meglepett, mint a nem mindennapi nyitó kérdése. Olvastam sok kommentet, sokan megdöbbentek, és sokan elismerték higgadtságomat. Sokan viszont úgy kifogásolták a riporter stílusát, hogy ők is minősíthetetlen stílusban jellemezték őt. A műsorban is elmondtam, hogy a kézfogás kultúrája Márki-Zay Péter, de számomra is egyértelmű. 2022 tavaszától nemcsak az ellenzékkel összefogva, hanem a kormánypárti szavazókkal közösen építhetünk egy sikeres országot. Az a feladatunk, hogy a sok évtizedes széthúzás után egyesítsük a nemzetet. Nem egy kényszerbékében, műmosollyal, hanem az ország iránti őszinte elköteleződéstől vezetve” - írta posztjában.

A teljes beszélgetés, benne a nyitókérdéssel: