Both Miklós a Hagyományok Háza új igazgatója

Both Miklós zeneszerző, előadóművész, néprajzkutató irányítja november 19-től a Hagyományok Házát, jelentette be Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

Egy nemzeti kulturális intézménynek úgy kell működnie, ahogyan a Hagyományok Házának, mondta Fekete a most leköszönő alapító, Kelemen László tevékenységéről. Szerinte az utódlás is példaértékűen zajlott, hiszen Kelemen az elmúlt másfél évben megismertette a Hagyományok Háza működését Both Miklóssal, aki aztán a hivatalos főigazgatói pályázaton is elnyerte a kinevezést. Both azt mondta, sok átalakítást tervez, de az elődje által képviselt értékek szellemében.

Both Miklós a Dal című műsor zsűritagjaként 2016-ban Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Fekete szerint Both új generációt képvisel: tudományos kutatói háttérrel bír, nemzetközi tapasztalatokat is szerzett, a népzenei területen bartóki és kodályi gyűjtőtapasztalattal bíró szakember, de a tradíciók megőrzése mellett a középiskolás generációt is képes megszólítani.

Kelemen feladata a jövőben a Hagyományok Háza Hálózat kiépítése lesz Erdélyben az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány vezetőjeként. (via MTI)