Carole Baskin bepereli a Netflixet

Carole Baskin, vagyis Joe Exotic ősellensége szerződésszegés miatt pereli be a streamingszolgáltatót, amiért az a Tiger King folytatásának előzetesében olyan felvételeket használt fel, amin róla és férjéről készült.

Úgy tudni, a papírokat a floridai Tampában nyújtotta be hétfőn a házaspár, akik azzal érvelnek, hogy szerződést csak az első évaddal kapcsolatban írtak alá, és szerinte azzal, hogy a második évad beharangozójában is láthatóak, a Netflix megszegte a szerződést.

A benyújtott papírokon azt is megemlítik, hogy szerintük az első évad félrevezetően ábrázolta a Big Cat Rescue – Baskin állatmenhelye – működését, és igazságtalanul vádolták őket állatkínzással. És természetesen Baskin azzal is érvel, hogy a sorozatban rosszindulatúan belekeverték őt első férje 1997-es eltűnésébe is.

A Tiger King 2-t november 17-én mutatja be a Netflix, és az előzetes alapján egyelőre leginkább úgy tűnik, a korábbi szereplők utóéletével foglalkozik az új évad, de pontosat egyelőre nem tudni. Ami biztos, hogy az első évad egyik főszerepléjét, a nagymacska-szaporító énekes/showman/állatkertfenntartó Joe Exoticot (eredeti nevén Joseph Maldonado-Passage) 2020 januárjában ítélték 22 év börtönbüntetésre, miután megpróbált felbérelni két embert legnagyobb riválisa, az állítólag a nagymacskák védelmében fellépő Carole Baskin megölésére. (Guardian)