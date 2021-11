Merkely Béla úgy olt, mint a gép

Rektor úr is aktívan részt vett az oltások beadásában, számolja még, hogy hol tart? - kérdezték Merkely Bélától az állami tévé pénteki adásában.

Hát, pontosan nem, de 21 ezer fölött tartok, válaszolta.

Ha ez így van, Merkely elképesztő tempót diktál. December 26-án adta be az első oltást, azóta 21 ezerrel számolva átlagosan 21 percenként szúrt egyet, miközben irányítja a Semmelweis Egyetemet, műtéteket végez, és rendszeresen nyilatkozik a médiában is. Az elmúlt hónapokban nem is dolgozhatott minden nap, már csak azért sem, mert az olimpia idején például Tokióba utazott.

A hétvégén megkerestük az egyetemet, valóban ilyen sok oltást adott-e be, és hogyan lehetséges ez a többi teendője mellett. Válaszukban megerősítették a számításunkat:

„Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem klinikus rektora december 26. óta naponta, átlagosan 70 oltást adott be. Jelenleg is szinte minden nap olt és a hét minden napján, átlagosan 14 - 18 órát dolgozik. Volt olyan hétvége, amikor több, mint ezer oltást adott be.” Ezek szerint azon a hétvégén - ha 48 órával számolunk - Merkely átlagosan 3 percenként beadott egy oltást.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A rektor nem először osztotta meg a közönséggel, hány oltásnál tart. Ezek szerint az utóbbi hónapokban valamelyest lassult, ami persze nem meglepő, hiszen kevesebben is jelentkeznek vakcináért. Május 14-én elmondása szerint 15 ezernél, augusztus 21-én pedig 20 ezernél tartott. Vagyis kezdetben még 13 perces, később pedig 17 perces átlagot hozott.