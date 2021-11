Sorozat készül Zámbó Jimmy életéről

Kolosi Péter programigazgató egy online konferencián jelentette be, hogy 2022-ben az RTL Klub három új, fikciós sorozattal is jelentkezik, ezek közül az egyik Zámbó Jimmy életét mutatja be. Akit ezek után a másik kettő is érdekel, annak elárulom, hogy a Keresztanyu című sorozat készítői csinálnak még egy Hotel Margarétia című napi sorozatot, illetve lesz még egy történelmi sorozat is az RTL Most+-on Sisi életéről.

A Zámbó Jimmyről szóló sorozatról többet nem árultak el, egyelőre csak annyit tudni, hogy a címe A király lesz, és „10 epizódban meséli majd el Zámbó Jimmy életét”, de arról nincs hír, hogy ki alakítja benne a 2001-ben meghalt énekest.